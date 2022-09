Październikowa konferencja Apple - premiery, data, czy event w ogóle się odbędzie?

Co roku konferencje Apple przynoszą nam ciekawe premiery. Czy zobaczymy jeszcze jeden event w tym roku? Często spodziewamy się go w październiku, jednak nie jest to takie pewne.

Apple dopiero co zaprezentowało swoje najnowsze iPhone'y 14 podczas konferencji odbywającej się 7 września. Jesteśmy jednak przekonani, że to nie wszystkie premiery, które czekają nas w 2022 roku. Przez lata przyzwyczailiśmy się już, że w październiku czeka nas jeszcze jedna fala nowości, zaprezentowana podczas październikowej konferencji, skupionej najczęściej na nowych komputerach Mac oraz iPadach. Przedstawiamy wszystko, co powinniście wiedzieć o październikowym evencie firmy z Cupertino.

Czy październikowy event Apple w ogóle się odbędzie?

Od dawna spodziewaliśmy się, że Apple tej jesieni ugości nas - zarówno osobiście, jak i wirtualnie - dwa razy. We wrześniu miała odbyć się premiera telefonów i smartwatchy firmy, podczas gdy w październiku miał zostać zaprezentowane komputery oraz iPady. Potwierdzały to też przecieki, o których wiele słyszeliśmy - Apple miało pokazać jeszcze kilka oczekiwanych urządzeń w tym roku. Okazuje się jednak, że mimo nadchodzących premier, sama konferencja może wcale się nie odbyć.

Według informacji pochodzących z newslettera Marka Gurmana, jednego z najbardziej znanych analityków zajmujących się sprzętem od Apple, w tym roku może nas ominąć październikowa konferencja Apple. Mimo wielu nadchodzących premier, firma z Cupertino zastanawia się nad zaprezentowaniem ich jedynie w postaci notek prasowych, bez fanfar większej konferencji. Byłoby to dość niespodziewane, gdyż wiele osób czeka na zapowiadaną dziesiątą generację iPada oraz nowe MacBooki Pro z czipami M2 Pro. Obie te zmiany mogą być dość znaczące, dlaczego więc nie przedstawić ich na hucznym evencie?

Oczywiście Mark Gurman nie jest na sto procent przekonany o tym, że konferencja się nie odbędzie. Jednak jeśli tak się stanie, może nadchodzące zmiany po prostu nie są aż tak znaczące, jak myśleliśmy - nawet pomimo zapowiadanego jakiś czas nowego designu iPada oraz mocniejszych procesorów w najdroższych MacBookach.

Kiedy i o której godzinie odbędzie się październikowa konferencja Apple?

Na tę chwilę nie wiemy jeszcze, czy (i jeśli tak, kiedy) odbędzie się październikowa konferencja Apple. Spójrzmy więc, jakie były jej daty na przestrzeni lat:

2021: 18 października

2020: 13 października

2019: brak konferencji

2018: 30 października

2017: brak konferencji

2016: 27 października

2015: brak konferencji

2014: 16 października

2013: 22 października

2012: 23 października

2011: 4 października

Jak widać, Apple często organizuje konferencję w październiku. Jednakże, nie dzieje się to co roku. Na tę chwilę nie dostaliśmy jeszcze informacji prosto od Apple na temat tego wydarzenia. Nie wszystko stracone, gdyż firma z Cupertino zazwyczaj wysyła zaproszenia na swoje eventy zaledwie na tydzień przed ich rozpoczęciem. Oznacza to, że jest jeszcze sporo czasu na nadchodzącą konferencję.

Jesteśmy zaś prawie przekonani, że nadchodząca konferencja, jeśli faktycznie się odbędzie, powinna mieć miejsce w październikowy wtorek o godzinie 19.00 polskiego czasu. Jest to dzień tygodnia i godzina, gdy Apple najczęściej planuje swoje wydarzenia. Jeśli więc październikowa konferencja się odbędzie, zapewne wpiszemy ją w kalendarz na wtorek na 19.00.

Premiery Apple - październik 2022

Spójrzmy jeszcze na to, czego możemy spodziewać się od Apple w kończącym się już prawie roku - czy to na październikowej konferencji, czy jako cicha premiera w sklepie internetowym. Oto premiery, których spodziewamy się jeszcze w tym roku:

14-calowy i 16-calowy MacBook Pro

Jako że Apple niedawno zaprezentowało nowe procesory M2 w podstawowych MacBookach Air i Pro, spodziewamy się też odświeżenia wyższej półki laptopów firmy. Wiele przecieków wskazuje na to, że tak właśnie się stanie - większe MacBooki Pro z procesorami M2 Pro i M2 Max są zapowiadane przez wielu analityków i leakerów. Jednakże nie spodziewamy się tu dużych zmian poza nowymi procesorami - inne szczegóły laptopów pozostaną raczej takie same.

Mac mini

Najtańszy komputer od Apple również już niedługo powinien zostać odświeżony i otrzymać ten sam czip, co najnowsze 13" MacBook Pro oraz MacBook Air. Możliwe też, że wraz ze zmianą procesora dostaniemy w końcu redesign całego komputera, jednak nie jest to pewna plotka.

iPad Pro

Wiele wskazuje też na to, że procesor M2 trafi również do odświeżonego iPada Pro. Ma on też dostać MagSafe, znany z najnowszych iPhone'ów, a także bezprzewodowe ładowanie.

iPad 10 gen.

Największą premierą października może być z koeli nowy podstawowy iPad, który będzie obchodził swoje dziesiąte urodziny - przynajmniej jeśli chodzi o generacje. Wiele plotek sugeruje, że w końcu dostaniemy odświeżony design, podobny do reszty serii, a także USB-C, 5G i wiele innych nowych funkcji.