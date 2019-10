Październikowe poprawki już na smartfonach Galaxy S10

Samsung niezwalnia tempa. Kolejna aktualizacja dla Galaxy S10 już dostępna.

Mamy dopiero 8 października, a Samsung już zaktualiozwał oprogramowanie swoich flagowych smartfonów z serii Galaxy S10. To już druga aktualizacja w przeciągu ostantich kilkunastu dni. Przypominamy, że poprzedni update wprowadził nowe funkcje fotograficzne znane z nowyszych i droższych smartfonów Galaxy Note 10.

Źródło: Samsung

Poprawka z października skupia się na implementacji najnowszych zabezpieczeń od Google. Zawarto w nich poprawki do czterech krytycznych luk, które zostały odkryte w systemie operacyjnym Android wraz z poprawkami do 17 elementów Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE), które są lukami specyficznymi dla urządzeń od koreańskiego przedsiębiorstwa.

Co dziwne zarówno Google, jak i Samsung nie przedstawiaja żadnych szczegółów dotyczących październikowych poprawek bezpieczeństwa. Ostatnio odkryta luka pozwala na złamanie 18 modeli telefonów różnych producentów. Na liście znajdują się starsze flagowce od Samsunga - modele Galaxy S7, Galaxy S8 oraz Galaxy S9. Nie wiemy czy październikowe poprawki bezpieczeństwa uodporniają smartfony Samsunga na tą podatność.

Październikowa aktualiazacja zabezpieczeń jest już dostępna dla co najmniej 10 urządzeń. Mamy nadzieje, że już niedług wszystkie Samsungi Galaxy S10 ją otrzymają.

Aby uzyskać wiecej informacji na temat październikowej poprawki zabezpieczeń należy sprawdzić oficjalny biuletyn bezieczeństwa Samsunga.