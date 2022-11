Paździerz nad paździerzami i wszystko paździerz. Recenzja 2. sezonu The Office PL

O pierwszym sezonie The Office PL krążyły słuchy, że nie jest tak źle, że na pewno nie jest to poziom polskich kabaretów. W przypadku sezonu 2 można śmiało ten werdykt podtrzymać. Rzeczywiście jest lepiej niż w polskich kabaretach. Ale tylko trochę.

Na początek ustalmy fakty. Stworzona przez Ricky'ego Gervaisa i zremakowana przez Amerykanów opowieść o pracownikach koszmarnego biura, to jeden z najlepszych seriali komediowych wszech czasów. Czarna komedia skąpana w sosie jadowitego brytyjskiego humoru z jednej strony jedzie po bandzie, z drugiej jest jednak szalenie wyrafinowana. Piekielnie inteligentny scenariusz, świetne aktorstwo i gęste dialogi pozwalają odmalować wyraziste portrety Brytyjczyków z niższej klasy średniej.

Nikt się raczej nie oszukiwał, że Polacy wysmażą równie wybitne dzieło. Stworzenie remake'u The Office było zadaniem karkołomnym, na którym twórcy boleśnie połamali sobie zęby. Niestety, to nie oni doświadczają tego bólu, a nieostrożny widz.

Karykatura karykatury

Filarem, na którym opiera się The Office jest postać upiornego szefa, w wersji brytyjskiej i amerykańskiej – Michaela Scotta. Nieudacznik, narcyz, utajony mizogin, rasista i homofob z wyjątkowo fatalnym poczuciem humoru, jest chodzącym krindżem. Pracowników zadręcza koszmarnymi sucharami, wkurzającymi wygłupami i dziwacznymi obelgami. Jest niekompetentny, a jednocześnie przekonany o swojej doskonałości, żenująco nieśmieszny, ale dumny z rzekomych talentów komediowych, tępy, ale szczycący się intelektem.

Cały ten koszmar dla widzów jest jednak źródłem specyficznej uciechy. Ricky Gervais (w wersji brytyjskiej) i Steve Carell (w wersji amerykańskiej) nasycają bohatera szaloną (anty)charyzmą, która sprawia, że jego popisy ogląda się z pełną grozy fascynacją. W The Office PL nic takiego nie ma miejsca. Michał Holc (Piotr Polak) rzeczywiście jest nieśmieszny, głupi i irytujący, ale raczej nie tak, jak życzyliby sobie twórcy.

Postać Gervaisa/Carella była oczywiście karykaturalna, ale w sposób przemyślany – obaj aktorzy, a zwłaszcza Gervais, panowali nad rolą, nie dając osunąć się jej w slapstick. Michał Holc niestety w slapstickowości tonie po szyję – duża w tym wina scenarzystów, którzy napisali mu spektakularne naręcze nietrafionych gagów. Co gorsza, Piotr Polak szarżuje w kompletnie nieumiejętny sposób – podobnie, jak w pierwszym sezonie, miota się myląc komediowość z pantomimą i czyniąc z Holca parodię Scotta. W wersjach brytyjskiej i amerykańskiej szef biura był śmieszny w precyzyjnie rozpisanej przez scenarzystów nieśmieszności. W The Office PL jest po prostu nieśmieszny.

Efekt Kropliczanki

W The Office PL 2 zasadnicza część ekipy Kropliczanki pozostaje ta sama. Asia (Kornelia Strzelecka) usiłuje przetrwać, Bożena (Milena Lisiecka) wciąż popija, Levan (Marcin Pempuś) się nie wychyla, Łuki (Adam Bobik) na zmianę kozakuje i bumeluje, Agnieszka (Monika Kulczyk) pielęgnuje neurozę, a Darek (Adam Woronowicz) jest Darkiem. Michał i Patrycja (Vanessa Aleksander) toczą bój o awans a ich zmagania są motywem przewodnim sezonu. Pewnym urozmaiceniem są dwie nowe twarze. Adam (Rafał Kowalski) to nowy stażysta, który przybył na miejsce Franka, zaś Marzena (Daria Widawska) zastępuje Gosię.

O ekipie biura można powiedzieć przede wszystkim to, że jest. Aktorstwo nie powala – jest sztywne i wystudiowane, obsadzie ewidentnie brak intuicyjności aktorów brytyjskich i amerykańskich. Scenarzyści niespecjalnie ułatwiają aktorom zadanie. Popadają ze skrajności w skrajność i piszą postaci albo mdłe, albo niepotrzebnie kiczowate. Nie ma tu miejsca na subtelności – Kropliczanie machnięci są grubą krechą, jakby twórcy serialu nie mieli zbytniej wiary w inteligencję widzów.

Podobnie jak w pierwszym sezonie, najjaśniejszym punktem jest postać Darka. Oczywiście i on został skonstruowany dość łopatologicznie (by biedny polski widz nie pogubił się w niuansach i podtekstach), ale jest w nim jakaś celność i przynajmniej śladowy komizm. Widać przy tym, że Woronowicz nieźle bawi się w swojej roli. Zaryzykuję nawet tezę, że Darek byłby lepszym głównym bohaterem niż Michał – jego idiosynkrazja jest ciekawsza niż pajacowanie Holca, a głupota i bigoteria zręczniej grają na nerwach. Całkiem dobrze wypada przy tym jego napięta relacja z Adamem. Scenarzyści jednak nie do końca chyba widzą potencjał Dariusza i wciąż nie pozwalają mu się w pełni rozkręcić.

Szaleństwo bez metody

Scenariuszowo The Office PL 2 jest bałaganem. Wątki są miałkie, a postaci nudne. Największy problem to oczywiście żarty – boleśnie wysilone suchary, prowokujące raczej do rozpaczliwych parsknięć niż wybuchów śmiechu. Co specjalnie nie dziwi, biorąc pod uwagę dokonania głównego scenarzysty – Łukasz Sychowicz oprócz The Office PL napisał jeszcze tak komiczne dzieła, jak Kryptonim Polska i Mamy to. Serio, to że ktoś umie rozśmieszyć rodzinę i znajomych, nie kwalifikuje jeszcze do tworzenia scenariusza serialu komediowego.

Geniusz brytyjskiego i amerykańskiego The Office polega m.in. na przekuciu biurowej nudy we wciągające widowisko. Nad zasypanymi papierem biurkami unosi się subtelna mgiełka satyry społecznej. Twórcy polskiej wersji serialu również postanowili spróbować swoich sił w tej materii, jednak efekt jest... dziwny. Każdy odcinek The Office PL 2 to osobna historia, w której (prawdopodobnie) ma być zawarta jakaś diagnoza polskiej rzeczywistości. Piszę "prawdopodobnie" gdyż często niezbyt wiadomo, o co twórcom chodzi.

Przykładowo, w odcinku 3 pt. Porno, Sebastian zostaje przyłapany na oglądaniu filmu pornograficznego. Oburzona Patrycja chce go zwolnić, ale Michał z niejasnego powodu go broni. W końcu uznaje nawet, że zainteresowanie księgowego porno bierze się z braku ojca, który mógłby go wprowadzić w tajniki seksu. Holc organizuje więc w biurze pogadankę uświadamiającą, która sprowadza się do oglądania gołych zdjęć, wypytywania pracowników o liczbę partnerów seksualnych i demonstrowania na Darku położenia łechtaczki.

Co wynika z tego siermiężnego wątku? Ano nie wiadomo. Ciężko stwierdzić, w co twórcy wycelowali ostrze satyry. W kiepską edukację seksualną Polaków? Uzależnienie od porno? Świętoszkowatość i hipokryzję? Feminizm? A może po prostu chcieli pokazać medyczną planszę z rysunkiem clitoris?

Partner, z którym oglądałam pierwszy sezon The Office PL po jednym odcinku stwierdził, że natychmiast musi iść zaklejać dziury w odnawianym parkiecie. Sezon 2 mógłby wywołać podobną reakcję, bo jakość nie ulega zmianie. Jeśli więc pierwsza odsłona serii nie przypadła Wam do gustu, do drugiego sezonu nawet się nie zbliżajcie – idźcie zająć się czymś przyjemniejszym, myciem okien, prasowaniem albo rozliczeniami podatkowymi. The Office PL 2 jest bowiem jak Michał Holc – męczące, irytujące i głupawe.

Przy całej koszmarności Michaela Scotta, seriale Gervaisa i Carella miały wdzięk, były błyskotliwe i wciągające. Rodzima wersja dobitnie uświadamia, że w kwestii komedii Polacy nie mają w tym momencie wiele do powiedzenia. Przy okazji The Office PL udowadnia, jak bardzo nie popłaca epigoństwo. Jaki sens w kopiowaniu zachodnich wzorców, skoro polskie horrory śmieszą, a komedie straszą?

