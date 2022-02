Peaky Blinders - 6 sezon z oficjalną datą premiery!

Poznaliśmy oficjalną datę premiery 6 sezonu Peaky Blinders.

Na tę informację fani serialu Peaky Blinders czekali od dłuższego czasu. Wiedzieliśmy, że finałowa seria zadebiutuje w lutym, jednak data premiery przez cały czas była tajemnicą. Do dzisiaj. Pierwszy odcinek 6 sezonu serialu o rodzinie Shelby zostanie wyemitowany 27 lutego, o godzinie 21:00. Co prawda serial nie będzie od dnia premiery dostępny oficjalnie w Polsce, jednak będziemy mogli go obejrzeć na platformie BBCiPlayer. Do skorzystania z oferty będziemy musieli użyć sieci VPN, która zmieni nasze IP na region Wielkiej Brytanii.

The Shelbys are back in business. Watch the final series of #PeakyBlinders on @BBCOne and @BBCiPlayer from 27 February. pic.twitter.com/Sq9kC9YINd — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) February 15, 2022

6 sezon rozpocznie się po nieudanym zamachu Thomasa na Oswalda Mosleya. Cała sytuacja będzie się za nim ciągnęła i przysporzy wielu kłopotów. W serialu nie zobaczymy niestety ciotki Polly. Helen McCrory, która odgrywała tę rolę zmarła na raka przed zakończeniem nagrań do finałowego sezonu. Twórcy jednak nie odpuścili całkowicie tej postaci i w serialu ma być mocno wyczuwalny "jej duch". O wszystkim dowiemy się jednak już za niespełna dwa tygodnie.

