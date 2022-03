Peaky Blinders, sezon 6 - co wiemy o kontynuacji serialu? [10.03.2022]

Zobacz najważniejsze informacje na temat 6 sezonu Peaky Blinders.

Peaky Blinders

Tytuł serialu - Peaky Blinders

- Peaky Blinders Twórca - Steven Knight

- Steven Knight Liczba sezonów - 5

- 5 Liczba odcinków - 30

- 30 Czas emisji - 2013 - 2022

- 2013 - 2022 Gatunek - Kryminał, Dramat historyczny

- Kryminał, Dramat historyczny Kraj produkcji - Wielka Brytania

- Wielka Brytania Obsada - Cillian Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle, Joe Cole, Annabelle Wallis

Thomas Shelby, wraz ze swoim bratem Arthurem oraz ciotką Polly dowodzą jedną z najmocniejszych grup przestępczych w Birmingham - Peaky Blinders. Swoją nazwę otrzymali od tego, że jej członkowie chodzą w charakterystycznych czapkach z wszytymi żyletkami. Ich głównym źródłem dochodu są nielegalne zakłady bukmacherskie, haracze i czarnorynkowy handel. W pewnym momencie w ręce Thomasa wpada skradziony z lokalnej fabryki transport broni. Sprawą tego arsenału zaczyna się interesować nie tylko policja, ale także inne grupy przestępcze. Tak zaczyna się historia Thomasa oraz jego rodziny w drodze na szczyt.

Peaky Blinders - o czym opowie 6 sezon?

Sezon 6 będzie finałową serią Peaky Blinders. Twórcy udostępnili jeden zwiastun, jednak większość wydarzeń nadal owiana jest tajemnicą. Akcja serialu będzie się toczyć w cieniu II wojny światowej, co możemy zobaczyć na materiale od BBC. Tommy Shelby dokonał wcześniej nieudanej próby zamachu na życie Oswalda Mosleya, co będzie się za nim ciągnęło i sprawi wiele kłopotów.

Wśród fanów mnoży się wiele teorii na temat tego, co możemy zobaczyć w kontynuacji. Najpopularniejsze z nich mówią o podziale w rodzinie Shelbych oraz powrocie Mosleya, który będzie chciał się zemścić na Tommym za atak. Nie wiadomo także co stanie się z ciotką Polly. Helen McCrory, która wcielała się w jej rolę zmarła na raka w kwietniu zeszłego roku. Zdjęcia zakończyły się miesiąc po jej śmierci, więc nie wiadomo, ile scen finałowej serii udało się nagrać z jej udziałem.

Rozpoczęcie 6 sezonu nie będzie się wiązało z przeskokiem czasowym w fabule. Reżyser potwierdził, że od razu dowiemy się, co miało miejsce po zamachu podczas faszystowskiego spotkania. Pierwszy odcinek nowej serii będzie nosił tytuł Black Day.

Peaky Blinders, sezon 6 - kiedy premiera?

Nie jest jeszcze znana dokładna data premiery 6 sezonu Peaky Blinders. BBC potwierdziło jednak, że finałowa seria będzie miała swoją brytyjską premierę w lutym. Nie jest niestety jeszcze znana data udostępnienia 6 sezonu polskim użytkownikom Netflixa.

Jako ciekawostkę możemy dodać także zdjęcia z Instagrama Paula Andersona, który wciela się w postać Atrhura Shelby'ego. To on jako pierwszy zdradził, że w lutym będzie premiera 6 sezonu. Post był opublikowany w styczniu tego roku.

To pierwsze wspólne zdjęcie Tommy'ego i Arthura. Podnieśliśmy te pistolety pierwszy raz 10 lat temu, i w następnym miesiącu odłożymy je po raz ostatni. Już wkrótce. Peaky Blinders, sezon 6.

Peaky Blinders, sezon 6 - obsada/nowe twarze

Na pewno w 6 sezonie ponownie zobaczymy takich aktorów jak: Cillian Murphy (Tommy Shelby), Paul Anderson (Arthur Shelby), Finn Cole (Michael Gray), Sophie Rundle (Ada Thorne). Nie wiadomo, jak zostanie rozwiązana sytuacja z postacią ciotki Polly. Nikt jeszcze oficjalnie nie powiedział, ile scen udało się zrealizować z udziałem Helen McCrory.

Pojawi się także kilka nowych twarzy. W ostatnim sezonie Peaky Blinders zobaczymy m.in. Conrada Khana, Amber Anderson, Stephena Grahama, Jamesa Frecheville oraz Rebeccę Keatley.

Cillian Murphy o roli ciotki Polly

W wywiadzie dla Empire aktor Cillian Murphy (Tommy Shelby) wypowiedział się na temat obecności ciotki Polly w 6 sezonie Peaky Blidners. Mówił, że ma wielki żal, ponieważ gdyby nie pandemia, zdjęcia do finałowego sezonu rozpoczęłyby się wcześniej i Helen McCrory pojawiłaby się w serialu. Możemy się także dowiedzieć, że "wciąż jest obecna w 6 sezonie". Nie będzie to jednak obecność fizyczna. Cillian Murphy powiedział także, że Steven Knight zrobił dużo, aby "utrzymać ją bardzo, bardzo obecną". Nie wiadomo dokładnie co to znaczy. Być może mimo braku fizycznej obecności, będziemy mogli poczuć "ducha" ciotki Polly. Dowiemy się jeszcze w tym miesiącu.

Garść nowych zdjęć z planu 6 sezonu [Aktualizacja 14.02.2022]

NA łamach portali Digital Spy i Radio Times pojawiły się nowe zdjęcia z szóstego, finałowego sezonu Peaky Blinders. Możemy na nich zobaczyć m.in. Tommy'ego Shelby, jego rodzeństwo - Arthura i Adę oraz Michaela i jego żonę Ginę. Twórcy nadal nie ogłosili daty premiery. Wiemy jednak na pewno, że serial pojawi się jeszcze w lutym.

Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC)

Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC)

Data premiery potwierdzona [Aktualizacja 15.02]

Doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia premiery 6 sezonu Peaky Blinders. Pierwszy odcinek finałowej serii zostanie wyemitowany 27 lutego o godzinie 21:00.

The Shelbys are back in business. Watch the final series of #PeakyBlinders on @BBCOne and @BBCiPlayer from 27 February. pic.twitter.com/Sq9kC9YINd — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) February 15, 2022

Tommy Shelby wybiera się do USA [Aktualizacja 21.02.2022]

W sieci pojawił się oficjalny opis pierwszego odcinka finałowej serii Peaky Blinders. Możemy w nim przeczytać:

Tommy wyrusza do Ameryki Północnej, gdzie koniec prohibicji przynosi nowe możliwości. Staje w obliczu nowego niebezpieczeństwa ze strony starego przeciwnika, który w końcu wykonuje swój ruch.

Co to może oznaczać? Jest kilka teorii. Pierwsze i najbardziej prawdopodobna mówi o tym, że Tommy spotka Mosleya, swoją niedoszłą ofiarę zamachu. Mówi się także o tym, że "starym przeciwnikiem" będzie Gina. Kobieta pochodzi z USA i była bardzo zdenerwowana, kiedy Tom Shelby nie pozwolił jej i Michaelowi na rozszerzenie działalności grupy na teren Ameryki Północnej.

Peaky Blinders sezon 6 to dopiero "koniec początku" [Aktualizacja 23.02.2022]

Steven Knight, twórca Peaky Blinders zapowiedział już, że finałowy sezon serialu to dopiero "koniec początku". Co to oznacza? Twórcy mają wielkie plany co do tego świata i marki.

Nazywam to końcem początku. W zależności od tego, jak ułoży się struktura filmu, ruszymy ze spin-offami, które będą częścią tego samego uniwersum.

Z rozmowy z Digital Spy dowiedzieliśmy się także, że Tommy oraz Arthur Shelby pojawią się na pewno w filmie pełnometrażowym.

Zrobimy film pełnometrażowy, który popchnie ten świat do przodu, a kiedy nasz świat przeniesie się do czasów II wojny światowej, zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi.

Dzięki temu zostały rozwiane wątpliwości i podejrzenia dotyczące tego, że Thomas Shelby może nie przeżyć finałowego sezonu. Wielu fanów bardzo ta kwestia martwiła. Zdjęcia do filmu Peaky Blinders powinny ruszyć w 2023 roku. Jeśli chodzi o spin-offy, aktualnie nie wiadomo na ich temat nic więcej.

Poniżej przedstawiamy także nowe ujęcia z 6 sezonu Peaky Blinders, które zostały opublikowane w serwisie Entertainment Weekly.

Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC)

Gdzie oglądać w Polsce finałowy sezon Peaky Blinders?

Zastanawiasz się, gdzie w Polsce można obejrzeć finałowy sezon Peaky Blinders? Niestety serial wraz z premierą nie jest oficjalnie dostępny w naszym kraju. Możemy jednak przy użyciu sieci VPN obejrzeć go na platformie BBCiPlayer. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

Kim jest Jack Nelson, nowy wróg Thomasa? [Aktualizacja 2.03.2022]

W premierowym odcinku finałowego sezonu została wspomniana nowa postać. Thomas po dotarciu do USA spotkał się po latach z Michaelem oraz dowiedział się o istnieniu jego szefa, który nazywany jest Wujkiem Jackiem. Postać grana przez Jamesa Frescheville pojawi się w drugim odcinku. Kim jest Jack Nelson? To wujek Giny, żony Michaela, który jest człowiekiem posiadającym duże wpływy wśród polityków, sięgające nawet Białego Domu. Stephen Knight potwierdził, że jest to postać inspirowana Josephem Kennedym, ojcem prezydenta USA.

Wielu amerykańskich przestępców uparcie twierdziło, że współpracował oz Kennedym przy przemytach. Co prawda historycy obalili te twierdzenia, jednak wydaje się, że twórcy skupili się właśnie na tej wersji historii USA.

Opis i zdjęcia z trzeciego odcinka [Aktualizacja 9.03.2022]

Dostępny jest opis trzeciego odcinka finałowej serii Peaky Blinders. Możemy w nim przeczytać:

W obliczu druzgocącej wiadomości Tommy wyrusza na wyprawę, by odkryć, kto rzucił klątwę na jego rodzinę. W Birmingham Ada przejmuje dowództwo, a Arthur przyjmuje nowych rekrutów.

Na stronie Radio Times możemy zobaczyć także nowe zdjęcia z trzeciego odcinka, które prezentują Grahama.

Peaky Blinders (fot. BBC) Peaky Blinders (fot. BBC)

Finał Peaky Blinders z datą premiery w Polsce [Aktualizacja 10.03.2022]

Już wiemy, kiedy będziemy mogli obejrzeć finał Peaky Blinders. Netflix poinformował, że premiera 6 sezonu zaplanowana jest na 10 czerwca. To dłużej niż sądzili fani, jednak po recenzjach napływających z Wielkiej Brytanii możemy śmiało stwierdzić, że warto czekać.

