Pedro Pascal – książę, policjant, najemnik. Najlepsze role gwiazdora serialu The Last of Us

Z pewnością wielu widzów w najbliższym czasie będzie utożsamiało Pedro Pascala z rolą Joela w serialowym The Last of Us. My jednak postanowiliśmy przyjrzeć się wcześniejszej karierze aktora i wybrać jego najciekawsze role.

Spis treści

Pedro Pascal – spektakularny late bloomer?

Pochodzącego z Chile aktora można określić mianem late bloomer, czyli kogoś, kogo kariera rozkwitła dość późna. Wielu aktorów zwraca na siebie uwagę w młodym wieku, niektórzy sławę zdobywają będąc wręcz dziećmi. Niemal idealnym przykładem takiego biegu zdarzeń jest Bella Ramsey, partnerująca Pascalowi w The Last of Us – dzięki roli w Grze o Tron Brytyjka rozpoznawalność zaczęła zdobywać już w wieku kilkunastu lat.

Nie wszyscy aktorzy są jednak złotymi dziećmi showbiznesu w rodzaju Leonardo DiCaprio czy Millie Bobby Brown. Dla wielu showbiznes dość długo jest niełaskawy, a przebicie się do aktorskiej pierwszej ligi wymaga lat ciężkiej pracy – zwłaszcza jeśli pochodzą spoza USA.

Pedro Pascal przyszedł na świat w 1975 roku, w chilijskim Santiago, w rodzinie lekarzy i aktywistów społecznych. Z powodu politycznej działalności rodzina aktora uciekła do Danii, a później podjęła decyzję o emigracji do Stanów Zjednoczonych. Jako dziecko Pascal szybko zainteresował się teatrem, co doprowadziło do ukończenia szkół aktorskich w Kalifornii i Nowym Jorku.

Mimo występów w wielu pomniejszych filmach i serialach sławę aktor zaczął zdobywać tuż przed czterdziestką, za sprawą widowiskowej roli w Grze o Tron. Serial HBO okazał się dla Pascala prawdziwą trampoliną do sukcesu.

Kariera aktorska

Pierwsze role Pedro Pascal grywał w telewizyjnych serialach, takich jak Buffy: Postrach wampirów, Homeland, Graceland czy Mentalista. Pojawił się również w telewizyjnej adaptacji Wonder Woman. Aktor posiada też spory dorobek sceniczny. Jeśli jesteście ciekawi, jak przez lata rozwijała się kariera Pedro Pascala, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii – znajdziecie w niej te role aktora, które uznaliśmy za najbardziej godne uwagi.

Pedro Pascal – najważniejsze role

Pedro Pascal – najważniejsze role ( ) × Gra o Tron (2014) Gra o Tron (2014) Postać: Oberyn Martell Dla fanów uniwersum George'a Martina pochodzący z Dorne książę Oberyn, zwany Czerwoną Żmiją to postać ikoniczna – wojownik, podróżnik, najemnik, truciciel i poeta jest jedną z najbarwniejszych postaci świata Pieśni Lodu i Ognia. W interpretacji Pascala Żmija nabrał jeszcze więcej koloru i zaskarbił sobie natychmiastową sympatię fanów serialu HBO. Z pewnością wielu widzów żałowało, że charyzmatyczny Oberyn nie zabawił w Grze o Tron na dłużej – na szczęście rola księcia okazała się dla kariery aktora przełomowa i otworzyła mu drzwi do kolejnych ciekawych produkcji. fot. HBO Max Narcos (2015-2017) Narcos (2015-2017) Postać: Javier Peña Choć pierwsze skrzypce w tej krwawej opowieści o wojnie z narkotykowymi kartelami grać miał agent Steve Murphy (Boyd Holbrook), to właśnie postać grana przez Pedro Pascala spotkała się z większym zainteresowaniem widzów. Agent DEA Javier Peña był charyzmatyczny i pełen energii, nic więc dziwnego, że w kolejnych sezonach jego rola znacząco się zwiększyła. Wcielanie się w autentyczną postać nigdy nie jest łatwe, jednak Pascalowi udało się wyjść z tego zadania obronną ręką. fot. Netflix Kingsman: Złoty Krąg (217) Kingsman: Złoty Krąg (217) Postać: Whiskey Komediowa seria o brytyjskich agentach specjalnych pełna jest kampowej zgrywy, pastiszu i absurdalnie podkręconych scen akcji. Druga część cyklu rozgrywała się w Stanach Zjednoczonych, a jej bohaterami byli również amerykańscy spece od szpiegostwa i malowniczych naparzanek. W tej niepoprawnej komedii Pascal miał szansę wcielić się w rolę agenta znanego jako Whiskey – fana lassa, rewolwerów i kowbojskich kapeluszy. fot. Twentieth Century Fox Film Corporation Gdyby ulica Beale umiała mówić (2018) Gdyby ulica Beale umiała mówić (2018) Postać: Pietro Alvarez Film, którego akcja rozgrywała się w latach 70., był dla Pedro Pascala okazją do występu w produkcji o bardziej artystycznym charakterze. Adaptacja powieści Jamesa Baldwina przedstawiała losy pary młodych Afroamerykanów zmagających się z niesprawiedliwym systemem prawnym i społecznym. Rola Pietro Alvareza nie była duża, ale dała Pascalowi szansę na poszerzenie aktorskiego portfolio. fot. United International Pictures Sp z o.o. Mandalorianin (2020-2023) Mandalorianin (2020-2023) Postać: Din Djarin Gdy pojawiła się informacja, że Pedro Pascal zagra główną rolę w serialu ze świata Gwiezdnych Wojen, wśród fanów aktora zapanował entuzjazm. Szybko się jednak okazało, że przez większość czasu ekranowego Pascal występuje ze szczelnie zasłoniętą twarzą. Din Djarin należy bowiem do wojowników, którym kodeks nakazuje stale nosić hełm z zasuniętą przyłbicą. Mimo to aktorowi udało się nadać postaci odpowiedniego charakteru, a co najważniejsze – wykreować uroczą relację z Baby Grogu. fot. Disney Wonder Woman 1984 (2020) Wonder Woman 1984 (2020) Postać: Maxwell Lord Choć Wonder Woman 1984 nie należy do najbardziej udanych filmów, pozwoliła Pedro Pascalowi na chwilę zagościć w uniwersum DC. Rola charyzmatycznego i czarującego biznesmena wydawała się dla aktora idealna. I rzeczywiście – filmowy Maxwell Lord jest osobowością godną zapamiętania. fot. Warner Bros. Nieznośny ciężar wielkiego talentu (2022) Nieznośny ciężar wielkiego talentu (2022) Postać: Javi Gutierrez Film, w którym Nicolas Cage gra Nicolasa Cage'a, to jedna z bardziej zaskakujących produkcji minionego roku. Pedro Pascal miał w niej okazję wcielić się w ekscentrycznego milionera i jednocześnie psychofana Cage'a, który zaprasza gwiazdora na swoją prywatną wyspę. Rola Javiego Gutierreza to jedna z najbardziej komediowych i luzackich ról Pascala, a jej zagranie ewidentnie przyniosło aktorowi sporo zabawy. fot. Monolith Films

Chilijskiego aktora w The Last of Us możecie oglądać od 16 stycznia 2023 roku.

