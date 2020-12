Pełna kontrola nad Twoim hostingiem – poznaj narzędzia dla administratorów dostępne w nazwa.pl

Wiele osób łapie się na tym, że często płaci za usługi hostingowe, których funkcjonalności nie wykorzystuje w pełni. W dodatku bywa, że trudno stwierdzić, za co rzeczywiście płacimy. Na szczęście w nazwa.pl jest inaczej. Dzięki dużej liczbie dostępnych danych statystycznych, obrazujących poziom wykorzystania usługi, administratorzy strony oraz webmasterzy są w stanie w pełni kontrolować i weryfikować zużycie zasobów. Jakie daje to realne korzyści? O tym poniżej.

Efektywne zarządzanie usługą pozwala na oszczędności i podejmowanie odpowiednich decyzji

Korzystając ze standardowego serwera, dysponujemy sztywno określonymi parametrami, niezależnie od tego, czy jest to szczyt sezonu czy też martwy okres. Często musimy wybierać droższe pakiety, aby móc wykorzystywać ich moc obliczeniową wyłącznie przez parę dni w roku. Czasem bywa odwrotnie i otrzymujemy zbyt słabe rozwiązania, nieadekwatne do sytuacji. Tracimy przez to klientów odwiedzających stronę, a co za tym idzie – pieniądze.

Dane nazywane są „ropą XXI wieku”. Dostęp do informacji, odpowiednia analityka i wyciąganie wniosków pozwalają czerpać korzyści i budować przewagę nad konkurencją. Dotyczy to praktycznie wszystkich aspektów naszego biznesu, w tym właśnie hostingu. Dlatego też eksperci z nazwa.pl, między innymi w ramach serwerów z serii CloudHosting, przygotowali dostęp do bardzo bogatych statystyk, które dają pełny wgląd w poziom wykorzystania mocy naszego serwera. Pozwala to nam na optymalizację jego pracy, diagnozę problemów czy nawet kontrolę wykorzystania poczty e-mail w firmie.

Hosting w chmurze zapewnia stale wystarczające zasoby

W przypadku hostingu w chmurze od nazwa.pl usługi są uruchamiane na setkach serwerów, dzielonych w wyspecjalizowane klastry, których zasoby są przydzielane dynamicznie, w zależności od obciążenia. Dlatego sumaryczna moc obliczeniowa, do której ma dostęp każdy użytkownik, jest większa niż nawet na najmocniejszych serwerach dedykowanych. Dzięki temu klienci mogą swobodnie wysyłać i odbierać duże ilości wiadomości e-mail, a strony WWW mogą przyjąć nawet największy ruch.

Każda usługa hostingowa ma określone parametry bezpieczeństwa, w tym dobowy limit czasu pracy procesora. Dzięki narzędziom analitycznym osoby zarządzające stroną mają pełny wgląd w obciążenie i wykorzystanie usługi, a na tej podstawie można zweryfikować aktualne rozwiązania. Dysponując wiedzą jak wykorzystujemy nasz hosting i znając specyfikę naszego przedsiębiorstwa, jesteśmy w stanie efektywnie reagować, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

Pełna diagnoza problemów w prosty sposób

Firma nazwa.pl dostarcza osobom odpowiedzialnym za serwer szczegółowe statystyki wykorzystania baz danych. To dzięki tym informacjom webmasterzy mają pełny wgląd w liczbę połączeń z bazami, liczbę zapytań, liczbę pobranych wierszy, a także ilość przesyłanych danych. Szczegółowe informacje pozwalają na wykrycie anomalii i wszelkich nieprawidłowości na stronach, które skutkują często spowolnieniem działania witryny lub nadmiernym obciążeniem serwera.

Dzięki dostępnym statystykom, webmasterzy mają także szybki podgląd do 10 baz danych, które w ostatnich 24 godzinach wygenerowały na ich serwerze największe obciążenie. To wyśmienite narzędzia szczególnie dla tych, którzy w ramach jednej usługi obsługują dziesiątki serwisów WWW. W kilka chwil można wykryć problemy związane z konkretną stroną internetową. Dzięki narzędziom dostarczanym przez nazwa.pl administratorzy hostingu są w stanie znacznie lepiej pracować i wdrażać konieczne poprawki do obsługiwanych witryn.

Poczta pod kontrolą – efektywne wykorzystanie skrzynek e-mail

W wielu firmach to skrzynki pocztowe generują spory ruch, obsługując setki wiadomości e-mail dziennie. Warto uświadamiać użytkowników poczty o polityce firmy w tym zakresie i konieczności robienia porządków na swoich skrzynkach. Dla serwerów dużym wyzwaniem jest nieustanne odpytywanie o nowe wiadomości na skrzynkach, nawet co minutę. Przy 100 kontach e-mailowych w firmie, takie działanie przez całą dobę oznacza obciążenie praktycznie 1 vCPU. Mając dostęp do statystyk, można ograniczyć częste odświeżanie części kont pocztowych. Zmieniając częstotliwość procesu z jednej minuty na pięć, otrzymujemy gigantyczne oszczędności zasobów, a dla wielu użytkowników zmiana ta będzie zupełnie nieodczuwalna. Mając możliwość kompletnego zarządzania skrzynkami, jesteśmy w stanie w pełni zadbać o obciążenie i porządek na serwerze.

Narzędzia, które pozwalają wiedzieć więcej

Te kilka przykładów doskonale pokazuje jak istotne są obecnie dane, także w przypadku administrowania hostingiem. Mając dostęp do odpowiednich narzędzi i wgląd w szczegółowe statystyki, webmasterzy są w stanie realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie usług oraz zredukować zbędne koszty. A to w końcu najistotniejsze w każdym biznesie. Z pełną informacją o wykorzystaniu możliwości analityki danych na hostingu w nazwa.pl możesz zapoznać się na blogu.