Pełna specyfikacja Galaxy Tab S7 w sieci - flagowy tablet z ekranem IPS

Najnowszy tablet Samsunga zaoferuje topową specyfikację techniczną, która dotychczas nie była dostępna dla tabletów z Androidem.

Na rynku obecnie brakuje ciekawych tabletów z systemem operacyjnym Android. Producenci od czasu do czasu wprowadzają nowe modele, ale często są to tanie konstrukcje, których specyfikacjach techniczna mocno zawodzi. Samsung zamierza wprowadzić na rynek nowy, flagowy tablet, który będzie godnym konkurentem dla iPad'a Pro.

Galaxy Tab S7 z akcesoriami Źródło: xda-developers

Nie ma się co oszukiwać - obecnie na rynku drogich tabletów to właśnie iPad Pro jest liderem sprzedaży. Czy koreański tablet jest w stanie mu zagrozić?

O nadchodzących tabletach Galaxy Tab S7 oraz Galaxy Tab S7+ wiemy już prawie wszystko. Nie powinno dziwić nas, że po dokładnych wyciekach na temat Galaxy Note 20 (sprawdź najnowsze informacje) i Galaxy Z Fold 2 oraz prezentacji Galaxy Z Flip 5G do sieci wyciekła kompletna specyfikacja techniczna flagowych tabletów.

Najdroższy tablet Samsunga zostanie wyposażony w najwydajniejszy dostępny na rynku procesor - Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Ten niedawno zaprezentowany układ dostępny jest juz w zaprezentowanym niedawno Galaxy Z Flip 5G. Co ważne tablet Galaxy Tab S7 nie będzie dostępny w wersji z autorskim układem Samsung Exynos 990, co jest świetną informacja dla europejskich konsumentów.

Galaxy Tab S7 niezależnie od wersji zaoferuje ulepszony ekran o rozdzielczości QHD i 120 Hz częstotliwości odświeżania, ale niestety nie będzie można skorzystać z maksymalnej rozdzielczości i wysokiej częstotliwości odświeżania w tym samym czasie.

Na półkach sklepowych pojawią się dwa warianty Galaxy Tab S7 - tańszy z 11 calowym wyświetlaczem IPS LCD z czytnikiem linii papilarnych w przycisku zasilania (podobnie, jak w Galaxy S10e) oraz droższy Galaxy Tab S7+ z 12,7 calowym panelem AMOLED oraz czytnikiem linii papilarnych w wyświetlaczu.

Oba modele zaoferują wsparcie dla bezprzewodowego trybu DeX. Bazowe konfiguracje zaoferuję co najmniej 6 GB pamięci operacyjnej LPDDR5X oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Nie zabrakło również coraz rzadziej spotykanego czytnika kart pamięci microSD.

Na pleckach tabletu umieszono 13 MP aparat z dodatkową 5 MP matrycą pomocniczą. Z przodu znajdziemy aparat o rozdzielczości 8 MP. Nie zabrakło możliwości nagrywania w rozdzielczości 4K.

Galaxy Tab S7 będzie kompatybilny z rysikiem S-Pen. Pojawi się także wersja z modemem sieci 5G.

Źródło: xda-developers.com