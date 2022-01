Pełna specyfikacja gamingowego potwora Lenovo Legion Y90 [28.01.2022]

Do internetu przeciekły dane ujawniające pełną specyfikację smartfona gamingowego Lenovo Legion Y90! Nie ma zaskoczenia.

Przedstawiciele firmy Lenovo przygotowują się do premiery gamingowego smartfona Lenovo Legion Y90. W ostatnim tygodniu dzieliliśmy się z Wami nowinkami dotyczącymi kluczowych specyfikacji, funkcji ładowania oraz projektu urządzenia. Tym razem do internetu trafił przeciek podający pełną specyfikację smartfona. Nie są to oficjalnie potwierdzone dane, ale trzeba przyznać, że pokrywają się z ostatnimi okrojonymi informacjami.

Specyfikacja Lenovo Legion Y90 Źródło: MySmartPrice

Sercem Lenovo Legion Y90 jest procesor Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 18 GB pamięci RAM, które można zwiekszyć nawet to 22 GB. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz Samsung E4 AMOLED o przekątnej 6,92-cala z odświeżaniem ekranu o częstotliwości nawet 144 Hz i obsługą próbkowania dotykowego o wartości 720 Hz. Porównując z zeszłorocznym modelem Legion 2 Pro, to nie widać zbyt dużego postępu technologicznego.

Poza tym smartfon ma posiadać aparat przedni o mocy 44 MP oraz wyspę z dwoma aparatami tylnymi o rozdzielczości 64 MP oraz 16 MP. Co ciekawe, w specyfikacji pojawia się także krótka wzmianka o ulepszonym układzie chłodzącym i klawiszach fizycznych.

Aktualizacja 28.01.2022

Według danych podanych na TENAA, następny smartfon do gier marki Lenovo ma nosić nazwę Lenovo Legion Y90 - ale tylko w Chinach. Na międzynarodowym rynku urządzenie ma pojawić się jako Legion 3 Pro z numerem modelu L71061. Co ciekawe, będzie miał identyczny wyświetlacz jak Lenovo Legion 2 Pro o rozdzielczości 2460x1080 pikseli.

Wiadomo także, że firma Lenovo planuje wprowadzić co najmniej cztery opcje pamięci RAM, a mianowicie 8 GB, 10 GB, 12 GB i 16 GB. Ostatnio pisaliśmy także o wersji z 18 GB pamięci RAM i niewykluczone, że ona także się pojawi. W przypadku pamięci wewnętrznej podano, że będzie możliwość wyboru między 128 GB, 256 GB i 512 GB.

W przypadku baterii także nie będzie na co narzekać. Legion 3 Pro ma posiadać dwa ogniwa baterii o pojemności 2650 mAh, co daje wspólną pojemność 5300 mAh. Niestety, równocześnie będzie to jeden z najcięższych telefonów na rynku, za sprawą dwóch wentylatorów zapewniających dodatkowe chłodzenie. Opierając się na przeciekach, szacowana waga to około 252 gramy.