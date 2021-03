Pendrive śmiertelnym zagrożeniem? Możliwe!

Przenośne pamięci zewnętrzne - czyli pendrive'y - to popularny sposób na przenoszenie danych. Jednak równie często korzystają z nich cyberprzestępcy, wykorzystując je do kradzieży danych lub infekowania maszyn.

Mateusz Piątek, Product Manager w firmie Safetica, przytacza pewną historię na ten temat:

Często gubimy pendrive’y i nawet nie pamiętamy co na nich było. Raz zdarzyło się to nawet pracownikowi jednego z sądów, który gubiąc pendrive, zgubił akta pewnej sprawy. Właśnie dlatego warto pamiętać o właściwym zabezpieczeniu siebie i firmy na wypadek tego typu sytuacji. Można to zrobić stosując zabezpieczenia typu DLP

Na uniwersytetach w amerykańskich stanach Illinois i Michigan przeprowadzono pewien test. W kampusach „zgubiono” trzysta pamięci USB. Ok. 45% z nich zostało znalezionych i podłączonych do komputerów w domach studentów lub do maszyn znajdujących w sieciach uniwersyteckich. Wychodzi więc na to, że niemal co druga osoba jest skłonna bez zastanowienia podłączyć zupełnie nieznane do komputera.

Choć największym atutem przenośnych nośników danych jest niewielki rozmiar, to zarazem właśnie przez to pendrive czy dysk USB łatwo zgubić. Ponadto przenośne nośniki danych to dla firmy potencjalny wektor infekcji – często słyszymy o sytuacjach, w których znaleziony, a następnie podpięty pendrive doprowadził do infekcji i przejęcia maszyny. Dlatego firmy coraz częściej blokują pracownikom możliwość podłączania urządzeń USB do komputerów, a niektóre przedsiębiorstwa dodatkowo weryfikują czy pracownicy przestrzegają ustalonych zasad zakazu uruchamiania nieautoryzowanych nośników USB.

Ponadto zgubienie przez pracownika pendrive'a z firmowymi danymi może narazić firmę na spore problemy - taka sytuacja stwarza możliwość wykorzystania danych przez niepowołane osoby. Według badań firmy Safetica Technologies, około 87% organizacji zetknęło się z problemem wykorzystywania przez pracowników niezaszyfrowanych nośników zewnętrznych. Jak zatem zabezpieczyć się przed nieprzyjemnymi zagrożeniami? Safetica zaleca następujace sposoby:

pendrive lub dysk USB, nawet ten od współpracownika lub dobrej koleżanki, może zawierać wirusa. Zawsze przed uruchomieniem nośnika danych przeskanuj go za pomocą antywirusa ;

; jeżeli przypadkiem znalazłeś pendrive to nie wpinaj go do swojego komputera.;

dbaj o aktualizację systemu i aplikacji, których używasz;

szyfruj dyski przenośne, te prywatne i służbowe, które służą Ci do przenoszenia wrażliwych informacji;

używaj antywirusa i silnych haseł – rozważ korzystanie z dwuetapowej autentykacji;

– rozważ korzystanie z dwuetapowej autentykacji; w sieci firmowej korzystaj z systemu kontroli dostępu – blokuj porty USB i zezwalaj na podłączanie wyłącznie konkretnych nośników danych (np. na podstawie numery seryjnego);

w firmie korzystaj z rozwiązań chroniących przed wyciekiem danych, tzw. DLP, na przykład takich jak Safetica.

Źródło: Dagma.pl