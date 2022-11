Pentiment – bardziej interaktywna książka niż gra, ale czy to źle? Recenzja gry na Xbox Series X

Recenzujemy Pentiment – najnowszą produkcję studia Obsidian, którą jedni pokochają, a inni przejdą wobec niej obojętnie. Dlaczego?

Spis treści

Pentiment to najnowsza gra od Obsidian Entertainment, które na koncie ma takie klasyki jak: Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas czy Pillars of Eternity. Najnowsza produkcja mistrzów RPG pod wieloma względami odbiega od dotychczasowych dzieł studia. Przede wszystkim mamy tu do czynienia z produkcją znacznie mniejszą, prostszą i skierowaną do konkretnej grupy odbiorców. Pentiment jest to bowiem nastawiona na narrację klasyczna gra przygodowa. Co z tego wyszło? Czy mocno ograniczony budżet produkcji wpłynął mocno na jej jakość?

Historical Fiction w stylu Obsidian

Pentiment przenosi nas do 16-wiecznego miasteczka Tassing w Bawarii, gdzie jako Andreas Maler – początkujący artysta, pracujemy sobie spokojnie dla pobliskiego opactwa – Kiersau. Spokojne życie Andreasa, skupione do tej pory na pracy nad swoim Opus Magnum, przerywa przyjazd wpływowego barona. Ów jegomość nie należy do najbardziej lubianych w okolicy, co niejednokrotnie dali mu znać tutejsi rolnicy i rzemieślnicy. Wkrótce Tassing wstrząsa straszna wiadomość – baron został zamordowany, a rzekomym winowajcą jest przyjaciel Andreasa. Nasz bohater, jak przystało na dobrego kolegę, postanawia wszcząć prywatne śledztwo, które ma udowodnić niewinność przyjaciela. Wówczas Andreas nie wiedział jeszcze, że zostanie wplątany w intrygę, która wpłynie nie tylko na jego przyszłość, ale również opactwa Kiersau i całego Tassing.

Zobacz również:

Jak przystało na przygodową grę narracyjną, fabuła w Pentiment odgrywa kluczową rolę. Cała rozgrywka została podzielona na trzy główne rozdziały, w sumie czeka na nas nawet kilkanaście godzin zabawy. Fabułę posuwamy do przodu głównie poprzez dialogi i rozwiązywanie prostych zagadek. Choć jestem przyzwyczajony do czytania ogromnych ilości tekstów w grach (patrz recenzja Pathfinder: Wrath of the Righteous), to muszę przyznać, że Pentiment momentami potrafi zmęczyć. Szczególnie, gdy bohaterowie gry biorą się za wydumane intelektualne wywody. Pentiment nie pomaga również fakt, że fabuła rozkręca się bardzo powoli. Do tego stopnia, że w pewnym momencie zwątpiłem już czy cokolwiek ciekawego się w tej historii wydarzy. Na szczęście fabuła nabiera rozpędu i (szczególnie w drugim i 3. akcie) ociera się o majstersztyk.

Pod względem rozgrywki Pentiment to bardzo prosta produkcja. Nasza aktywność ogranicza się głównie do przemieszczania się po świecie gry (najczęściej po jednej ścieżce dostępnej na danej mapie) i rozmów. Te ostatnie nie tylko potrafią sprawić sporo frajdy, ale są również głównym narzędziem w naszym śledztwie. Tylko tak możemy bowiem zebrać potrzebne nam informacje.

Z dialogami powiązany jest jeszcze jeden, bardzo dobrze zrealizowany, element Pentiment – wybory. Twórcy gier, szczególnie RPG, uwielbiają zapewniać nas, że wybory dokonywane przez graczy mają istotne znaczenie. Z reguły jest to po prostu PR, ale w przypadku Pentiment, Obsidian zadbał o to, aby wybór faktycznie miał znaczenie niemal na każdym poziomie rozgrywki. Podczas dialogów możemy wybrać najczęściej jedną z kilku odpowiedzi, co więcej, w wybranych momentach możemy również odwołać się do naszego „wewnętrznego głosu” i zastanowić chwilę nad konsekwencjami danej odpowiedzi. Z pozoru nawet mało istota utarczka słowna może ostatecznie w znaczący sposób wpłynąć nie tylko na naszej relacje z daną osobą, ale również nasze działania.

Niestety, choć to właśnie dialogi są sercem i duszą Pentiment, to twórcy postanowili ograniczyć ich dzienną ilość. Wraz z postępami w fabule dojdziemy do momentu, w którym każdy dzień będzie podzielony na wyraźne przedziały czasowe powiązanie generalnie np. z pracą czy odpoczynkiem/jedzeniem. Podczas każdego z dostępnych przedziałów mamy ograniczony czas, który możemy spędzić na rozmowach. Wielokrotnie zdarzyło mi się jednak, że zagadałem się z NPC i wykorzystałem cały dostępny mi w tej chwili czas. Rozumiem, że twórcy chcieli w ten sposób zachęcić graczy do konkretnych wyborów (niemożliwe jest bowiem dokładne porozmawianie z każdą postacią w grze), jednak mam wrażenie, że przez to ograniczyli jeden z najciekawszych aspektów swojej produkcji.

W Pentiment jest pięknie, ale cicho

Nie da się ukryć, że pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę w Pentiment to mocno stylizowana oprawa graficzna. Muszę przyznać, że już pierwsze zapowiedzi tytułu rozbudziły moje zainteresowanie, a oglądanie gry w akcji, tylko utwierdziło mnie w przekonaniu, że Obsidian Entertainment to jeden z najlepszych deweloperów w branży. Grafika Pentiment może wydawać się prosta, ale kryje w sobie niesamowitą głębię. Twórcy zadbali o takie detale, jak stylizowane czcionki, które różnią się w zależności od rozmówcy. Cała produkcja przypomina zresztą w pewnym sensie manuskrypt XVI-wiecznej książki.

Trudno odmówić Pentiment uroku, jednak efekty wizualne nie są w stanie nadrobić irytującej wręcz ciszy. Najnowsza gra Obsidianiu jest bowiem pozbawiona jakiegokolwiek dubbingu. Na potrzebny gry nie nagrano nawet jednego słowa. Co gorsza, muzyka w grze również jest niemal nieobecna, poza wybranymi fragmentami. Na całe udźwiękowienie składają się zatem odgłosy ludzi, zwierząt i skrobanie… tak, to co początkowo miało symulować odgłos pióra na papierze i dodać grze uroku, po kilkunastu godzinach staje się udręką.

Pentiment - galeria zdjęć

Pentiment - galeria zdjęć ( ) × Andreas Maler Andreas Maler Andreas Maler to artysta i główny bohater Pentiment (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). W Pentiment humoru nie zabraknie W Pentiment humoru nie zabraknie W Pentiment nie brakuje ciekawych, a przy tym dowcipnych dialogów (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Stylizowana oprawa graficzna Stylizowana oprawa graficzna Pentiment prezentuje się naprawdę urokliwie (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Pentiment to małe dzieło sztuki Pentiment to małe dzieło sztuki W zasadzie cała gra jest stylizowana na 16-wieczny manuskrypt (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl). Pentiment bawi i uczy Pentiment bawi i uczy W pentiment nie brakuje również intelektualnych wywodów, choć nie wszystko są równie dobre, to niektóre myśli zostają w głowie na długo (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl).

Pentiment – czy warto?

Pentiment nie jest złą grą, daleko jej jednak do doskonałości. Przedstawiona historia, choć intrygująca, to jest zdecydowania zbyt mocno rozciągnięta i nierówna. Boli też całkowity brak dubbingu, co przy grze nastawionej na narracje z pewnością dodałby jej uroku i głębi. Pentiment na pewno może się za to podobać wizualnie. Stylizowana oprawa graficzna sprawia, że gra wyróżnia się na tle konkurencji, w przyszłości z chęcią zobaczyłbym więcej produkcji od Obisdianiu w podobnej stylistyce. Pentiment jest wręcz grą stworzoną do rozszerzenia katalogu Game Pass. Czy poleciłbym jej zakup w dniu premiery? Raczej nie. Czy poradziłbym ją wypróbować użytkownikom Game Pass? Zdecydowanie tak. Pentiment nie jest grą dla każdego, jednak sympatycy dobrej historii i unikalnych produkcji będą zadowoleni.