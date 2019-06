Performance Maximizer - narzędzie Intela do podkręcania procesorów

Na targach Computex Intel zaprezentował swoje narzędzie do podkręcania procesorów. Czy przyda się Tobie?

Performance Maximizer to narzędzie, które Intel przygotował dla każdego - a więc również osób, dla których overclocking to terra incognita. Dlatego jego działanie ma się ograniczać do minimum akcji użytkownika - powinno wystarczyć zaledwie jedno kliknięcie, aby podnieść wydajność procesora. Nie trzeba ręcznie niczego zmieniać - narzędzie (określane przez producenta jako "hiper-inteligentne") samoczynnie dobierze optymalne ustawienia i gotowe. To dobra wieść. Teraz ta gorsza - nie będzie to możliwe przy każdym procesorze. Z narzędzia mogą korzystać tylko i wyłącznie posiadacze Core i5-9600K, Core i7-9700K, and the Core i9-9900K oraz wersji "F" wymienionych.

Podczas pokazu przedstawiciel Intela wyjaśnił działanie narzędzia. Po pierwsze - trzeba pobrać je z oficjalnej strony i zainstalować (w chwili pisania tego tekst jest jeszcze niedostępne). Po drugie - po instalacji należy je uruchomić. Wówczas nastąpi restart systemu, a powróci do działania jako.. wirtualna maszyna Linux. Po trzecie - cierpliwości. Gdy stanie się Linuxem, będzie działać przez kilka godzin, powoli zmieniając częstotliwość taktowania oraz napięcie. Gdy dojdzie do granicy możliwości procesora, zatrzyma swoje działanie, zapisze nowe ustawienia taktowania, a następnie zresetuje komputer i... masz z powrotem Windows. Performance Maximizer nie zmienia timingu, ani ustawień GPU. Do tego można skorzystać z innego narzędzia producenta - XTU Extreme Tuning Utility.

Inni producenci już od lat proponowali narzędzia do podkręcania procesora, ale to, co zaprezentował Intel, wydaje się najprostszym rozwiązaniem ze wszystkich dotychczasowych. Może kojarzyć się z Nvidia Scanner - narzędziem opublikowanym wraz z kartami graficznymi z serii GeForce RTX 20, które pomagało zwiększać ich moce przerobowe. Performance Maximizer będzie działać w ramach planu Performance Tuning Protection, który funkcjonuje od kilku lat i jest swoistym "ubezpieczeniem" dla overclockerów - jeśli procesor ulegnie uszkodzeniu w trakcie (lub po) podkręcania, zostanie wymieniony na nowy. W chwili obecnej przystąpienie do planu to jednorazowa opłata 19,99 USD (ok. 80 zł). Stanowi zaledwie 7% ceny procesora Core i5-9600K.