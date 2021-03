Perseverance nagrał urokliwe zjawisko na Marsie. Naukowcy ostrzegają - „Diabełki pyłowe” mogą być groźne

Mars to miejsce niezwykłych zjawisk, które możemy teraz oglądać dzięki łazikowi Persewerance. Nagranie „diabełków pyłowych” jest piękne, ale zjawisko niebezpieczne.

Łazik marsjański Perseverance dostarcza nam niesamowitych nagrań i materiałów z powierzchni czerwonej planety. Na jednym z filmów możemy zobaczyć niesamowity spektakl pozaziemski, jednak jak ostrzegają naukowcy - zjawisko może być groźne. Nawet dla łazika…

Na zamieszczonym poniżej materiale (o którym pisaliśmy przy okazji nagrania Perseverance rozbijającego skały laserem) możemy obserwować coś, co określa się jako diabełki pyłowe. Powstają one wskutek mocnego oświetlenia ziemi w danym miejscu za pomocą promieni słonecznych, wskutek którego powstają wiry powietrzne złożone z piasku i pyłu. Urokliwe zjawisko możemy obserwować także na ziemskich terenach pustynnych, ale z pewnością nie w takiej skali, jak ma to miejsce na Marsie.

Jak wyjaśniają badacze czerwonej planety, diabełki pyłowe na Marsie są zachowują się inaczej niż te występujące na ziemi, co jest spowodowane innym polem magnetycznym planety. Dodatkowo, pokrywający powierzchnię czerwonej planety piasek także różni się też składem od ziemskiego, dzięki temu zjawisko bywa czasami bardziej imponujące, ale również znacznie bardziej niebezpieczne.

Diabełki piaskowe na Ziemi mogą przypominać mniejsze tornada

Okazuje się bowiem, że tego typu wiry powietrzne na Marsie, zawierające drobiny piasku, mogą powodować uszkodzenia sprzętu i zagrażać Perseverance, a tym samym całej misji kosmicznej. Nie jest to zatwierdzenie na wyrost, bowiem właśnie jedno z takich zjawisk zakończyło misję i żywot innego marsjańskiego łazika – słynnego Opportunity.

Oby Perseverance uniknął losu Opportunity

Oczywiście nagranie przez Perseverance diabełków pyłowych robi wrażenie, jednak obsługa misji kosmicznej i współdziałający z nią naukowcy mają nadzieję, że urządzenie nie znajdzie się w bezpośrednim zasięgu jednego z tych zjawisk.