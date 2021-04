Perseverance zrobił selfie z Ingenuity na Marsie. Urocze i „rodzinne” zdjęcie

Perseverance i helikopter Ingenuity to należące do NASA urządzenia, biorące udział w misji na Marsa. Dzięki jednej z kamer łazik zrobił sobie wspólne zdjęcie z towarzyszącym mu dronem.

Łazik Perseverance to wyjątkowo pracowite urządzenie, które od swojego lądowania na Marsie niemal nieustannie dostarcza ludziom kolejnych ciekawych materiałów i informacji. Nie inaczej jest w przypadku towarzyszącego mu helikoptera Ingenuity i choć jego aktywność dopiero się rozpoczyna (stosunkowo niedawno został uwolniony z wnętrza Perseverance i samodzielnie spędził noc na czerwonej planecie, wykonując przy tym swoje pierwsze zdjęcie), to wzbudza on nie mniej emocji niż jego większy kolega.

Jest to pierwsza „podwójna” misja wysłana w celach badawczych na Marsa, a sam dron (jeśli 11 kwietnia wszystko pójdzie zgodnie z planem) będzie pionierem jeśli chodzi o lot kontrolowany na planecie innej niż Ziemia.

Wspólne zdjęcie Perseverance i Ingenuity

Nic więc dziwnego, że tak wspaniały duet na Marsie wymagał uwiecznienia. W związku z tym, Perseverance skorzystał z jednej z zamontowanych kamer i wykonał sobie pamiątkowe selfie z Ingenuity. Trzeba przyznać, iż wspólne zdjęcie łazika i helikoptera wygląda niemal rodzinnie i uroczo. Czy to selfie nie jest urocze? Jak już wspomniano, wkrótce ma się odbyć pierwsza próba lotu Ingenuity w marsjańskich warunkach, a jej powodzenie będzie swoistym kamieniem milowym w eksploracji innych planet. Na szczęście, podczas tego wydarzenia łazik marsjański również skorzysta ze swoich możliwości i zarejestruje wszystkie jego szczegóły.

