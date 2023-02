Pewnie się zdziwisz, ale Sztucznej Inteligencji używasz od dawna

Wiele osób zapomniało, że SI nie pojawiło się wraz z ChatGPT, ale jest w działaniu od długiego czasu.

Mający ponad 100 milionów użytkowników ChatGPT stał się synonimem sztucznej inteligencji i dla wielu osób jego pojawienie się oznaczało początek nowej epoki w informatyce, a może nawet historii świata. Jest to mocno przesadzone stanowisko, ponieważ z SI korzystamy już od dawna i to każdego dnia. Wielu producentów wdrożyło ją do swoich produktów, gdzie sprawdza się wręcz świetnie. Oczywiście natychmiast pojawiły się obawy - mające w większości swoje źródło w filmach s-f - że sztuczna inteligencja podniesie bunt, a maszyny będą eksterminować ludzi.

Pomijając te fantastyczne spekulacje, warto uświadomić sobie fakt, że owo "zagrożenie" służy nam już od długiego czasu i raczej nie ma możliwości ani też powodów do jakichkolwiek buntów. Tak właściwie - po co miałoby je robić? Mamy tu błąd logiczny, o którym często zapominają miłośnicy teorii o wojnie ludzi z maszynami. Sztuczna inteligencja powstała po to, aby służyć ludziom, tak więc ich eliminacja po prostu podważyłaby główne fundamenty jej istnienia. A oto sytuacje, w których z niej korzystasz.

Selfiki z SI

Aparaty fotograficzne w smartfonach oferują użytkownikom wiele możliwości, jak choćby popularny efekt bokeh, odpowiedzialny za rozmywanie tła, mamy także tryb portretowy. W obu przykładach za dobranie odpowiednich parametrów dla osiągnięcia pożądanego efektu odpowiada sztuczna inteligencja. To właśnie ona ocenia kolorystykę i obiekty w tle, a następnie wykorzystuje swoje narzędzia do ich rozmazania lub wysunięcia na pierwszy plan twarzy.

Ponadto procesory Qualcomm Snapdragon mają funkcję wykrywania, co się fotografuje i dostosowania optymalnych ustawień do danej sytuacji, usprawniania połączeń i rozmów itp. Wniosek: w smartfonach SI to żadna nowość.

Nvidia DLSS

Deep Learning Super Sampling (DLSS) to wprowadzona w 2019 roku przez firmę Nvidia technologia ulepszania i zwiększania rozdzielczości obrazu. Jest oparta na uczeniu maszynowym w czasie rzeczywistym, a dzięki niej można znacznie zwiększyć możliwości procesora graficznego, co przekłada się na lepszą wydajność i frame rate, czyli podnosi komfort zabawy. Oczywiście bez zarządzania całym procesem bez SI nie byłoby to możliwe.

ChatGPT

ChatGPT to chatbot - można by go nazwać "chatbotem następnej generacji". To właśnie on narobił ostatnio zamieszania i jest powodem napisania tego tekstu. O tym, co potrafi, pisałem nieraz, stworzyłem także wideo omawiające dokładnie temat. Zapraszam do obejrzenia.

Bing z SI

Microsoft wyczuł w ChatGPT-3 szansę na zwiększenie popularności swojej przeglądarki Bing. Pierwsi, testowi użytkownicy już mają dostęp do tej wersji, a reszta świata otrzyma ją w tym roku. Całość będzie nazywać się Bing Chat - więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Rozpoznawanie twarzy i scen

Temat związany ze smartfonami i wykonywaniem zdjęć. W wielu serwisach, gdzie możemy przechowywać swoje fotki, istnieją mechanizmy ich segregowania na podstawie widocznych na nich miejsc oraz ludzi. Takie funkcje mają choćby popularne Zdjęcia Google. A co odpowiada za wykrywanie i zapamiętywanie twarzy oraz miejsc? Oczywiście sztuczna inteligencja, która korzysta m.in. z metadanych do segregowania materiałów. Ale SI wykrywa również lokalizacje i osoby na zdjęciach nie oznaczonych w ten sposób.

Windows Hello

System rozpoznawania twarzy Microsoftu pojawił się już przy Kinect (kto pamięta?). Kontroler ruchowy wykrywał położenie ciała w przestrzeni, potrafił też rozpoznawać gracza po twarzy. Jak się okazało, nie spodobało się to użytkownikom o ostatecznie w 2018 roku projekt został zamknięty. Co prawda nie była to sztuczna inteligencja w dzisiejszej definicji, ale można uznać to za jej początki. Rozwiązania z Kinect posłużyły do stworzenia mechanizmu logowania do Windows za pomocą wykrywania twarzy. W chwili obecnej odpowiedzialna za to SI potrafi rozpoznać zmiany jak nowe okulary, wąsy, zadrapania itp.

Ulepszenia widoku

Sztuczna inteligencja od paru lat dba o to, abyśmy wyglądali jak najlepiej podczas wideokonferencji. Dlatego takie aplikacje jak Zoom czy Teams pomagają nam efektywnie w ulepszeniu wyglądu, maskując niedoskonałości na twarzach. Microsoft na Surface Pro 9 (5G) zastosował nawet korzystające z SI filtry do wyciszania tła. Podobne rozwiązania mają laptopy z linii Galaxy Book3. I warto dodać, że technologie te są cały czas rozwijane.

Rozpoznawanie głosu

Sztuczna inteligencja od paru lat skutecznie rozpoznaje ludzki głos. Wykorzystują to asystenci głosowi, jak Asystent Google czy Alexa od Amazonu. Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. SI musi odfiltrować szumy tła, aby mieć próbkę głosu, którą następie porównuje z zachowanymi. Co więcej - ma także zdolność transkrypcji wypowiadanych słów, co można wykorzystać np. do tworzenia ścieżek dialogowych we filmach, zapisywaniu wywiadów i w wielu podobnych zastosowaniach.

Jak więc widać, sztuczna inteligencja nie taka groźna, jakby się można obawiać. Wręcz przeciwnie - stanowi obecnie nieocenioną pomoc w wielu aspektach życia codziennego i zawodowego. A co będzie w przyszłosci? Tego oczywiście nie może przewidzieć nikt, ale bądźmy dobrej myśli.

Źródło: PC World