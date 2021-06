Pfizer i Moderna mogą powodować zapalenie mięśnia sercowego

FDA oraz CDC potwierdziły związek pomiędzy szczepionkami Pfizer i Moderna, a przypadkami zapalenia mięśnia sercowego. Podano także szczegółowe dane.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) postanowiła o dołączeniu specjalnego ostrzeżenia do preparatów przeciw COVID-19 firm Moderna i Pfizer, które pojawią się na rynku w Stanach Zjednoczonych. Ma to związek z wykryciem oraz ustaleniem przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention) związku pomiędzy dostępnymi na rynku szczepionkami typu mRNA, a rzadkimi przypadkami zapalenia mięśnia sercowego. Również lekarze na terenie Stanów Zjednoczonych zostali poinformowani o potrzebie zwracania większej uwagi na tego typu przypadki, jako możliwe konsekwencje szczepień. Źródło: FDA Według danych, przedstawionych przez Centrum Prewencji i Zwalczania Chorób, ewidentnie widać, że wspomniane efekty poszczepienne występują znacznie częściej w przypadku młodych mężczyzn i chłopców, niż u pacjentek płci żeńskiej. Podkreślono jednocześnie, że bilans ryzyka i benefitów wypada zdecydowanie na korzyść szczepionek, co potwierdzono danymi statystycznymi.

Według CDC ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego wynosi:

U dziewcząt w wieku 12-17 lat - od 8 do 10 przypadków na milion szczepień. Jednocześnie szczepienia w tej grupie zapobiegną:

183 hospitalizacjom

38 przyjęciom na oddział intensywnej terapii

1 zgonowi w związku z COVID-19

U chłopców w wieku 12-17 lat - od 56 do 69 przypadków na milion szczepień. Jednocześnie szczepienia w tej grupie zapobiegną:

215 hospitalizacjom

71 przyjęciom na oddział intensywnej terapii

2 zgonom w związku z COVID-19

U kobiet w wieku 18-24 lat - od 4 do 5 przypadków na milion szczepień. Jednocześnie szczepienia w tej grupie zapobiegną:

1 127 hospitalizacjom

93 przyjęciom na oddział intensywnej terapii

13 zgonom w związku z COVID-19

U mężczyzn w wieku 18-24 lat - od 45 do 56 przypadków na milion szczepień. Jednocześnie szczepienia w tej grupie zapobiegną:

530 hospitalizacjom

127 przyjęciom na oddział intensywnej terapii

3 zgonom w związku z COVID-19

Jak więc widać, w przypadku zaszczepionych osób w wieku 18 - 24 lat bilans jest jeszcze korzystniejszy. Co więcej, CDC podkreśla, że część z zarejestrowanych i przewidywanych przypadków zapalenia mięśnia sercowego ma charakter łagodny, a także całkowicie i dość łatwo wyleczalny. Nie wiadomo jeszcze, jakie stanowisko w świetle najnowszych doniesień zajmie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejska Agencja Leków (EMA).

Choć potwierdzenie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy szczepionkami typu mRNA, a zapaleniem mięśnia sercowego jest niepokojące, to trzeba przyznać, iż przedstawione dane skłaniają raczej do pojęcia ryzyka. Jednocześnie, należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie objawy zapalenia mięśnia sercowego w krótkim odstępie czasu od otrzymania iniekcji preparatem Moderna lub Pfizer. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.