Pfizer i Moderna mogą powodować zapalenie mięśnia sercowego [Aktualizacja 12.07.2021r.]

FDA, CDC oraz EMA potwierdziły związek pomiędzy szczepionkami Pfizer i Moderna, a przypadkami zapalenia mięśnia sercowego. Podano także szczegółowe dane.

Spis treści

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) postanowiła o dołączeniu specjalnego ostrzeżenia do preparatów przeciw COVID-19 firm Moderna i Pfizer, które pojawią się na rynku w Stanach Zjednoczonych. Ma to związek z wykryciem oraz ustaleniem przez CDC (Centers for Disease Control and Prevention) związku pomiędzy dostępnymi na rynku szczepionkami typu mRNA, a rzadkimi przypadkami zapalenia mięśnia sercowego. Również lekarze na terenie Stanów Zjednoczonych zostali poinformowani o potrzebie zwracania większej uwagi na tego typu przypadki, jako możliwe konsekwencje szczepień. Źródło: FDA Według danych, przedstawionych przez Centrum Prewencji i Zwalczania Chorób, ewidentnie widać, że wspomniane efekty poszczepienne występują znacznie częściej w przypadku młodych mężczyzn i chłopców, niż u pacjentek płci żeńskiej. Podkreślono jednocześnie, że bilans ryzyka i benefitów wypada zdecydowanie na korzyść szczepionek, co potwierdzono danymi statystycznymi.

Ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego według CDC:

U dziewcząt w wieku 12-17 lat - od 8 do 10 przypadków na milion szczepień. Jednocześnie szczepienia w tej grupie zapobiegną:

183 hospitalizacjom

38 przyjęciom na oddział intensywnej terapii

1 zgonowi w związku z COVID-19

Zobacz również:

U chłopców w wieku 12-17 lat - od 56 do 69 przypadków na milion szczepień. Jednocześnie szczepienia w tej grupie zapobiegną:

215 hospitalizacjom

71 przyjęciom na oddział intensywnej terapii

2 zgonom w związku z COVID-19

U kobiet w wieku 18-24 lat - od 4 do 5 przypadków na milion szczepień. Jednocześnie szczepienia w tej grupie zapobiegną:

1 127 hospitalizacjom

93 przyjęciom na oddział intensywnej terapii

13 zgonom w związku z COVID-19

U mężczyzn w wieku 18-24 lat - od 45 do 56 przypadków na milion szczepień. Jednocześnie szczepienia w tej grupie zapobiegną:

530 hospitalizacjom

127 przyjęciom na oddział intensywnej terapii

3 zgonom w związku z COVID-19

Jak więc widać, w przypadku zaszczepionych osób w wieku 18 - 24 lat bilans jest jeszcze korzystniejszy. Co więcej, CDC podkreśla, że część z zarejestrowanych i przewidywanych przypadków zapalenia mięśnia sercowego ma charakter łagodny, a także całkowicie i dość łatwo wyleczalny. Nie wiadomo jeszcze, jakie stanowisko w świetle najnowszych doniesień zajmie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejska Agencja Leków (EMA).

Choć potwierdzenie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy szczepionkami typu mRNA, a zapaleniem mięśnia sercowego jest niepokojące, to trzeba przyznać, iż przedstawione dane skłaniają raczej do pojęcia ryzyka. Jednocześnie, należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie objawy zapalenia mięśnia sercowego w krótkim odstępie czasu od otrzymania iniekcji preparatem Moderna lub Pfizer. Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.

Aktualizacja [12.07.2021r.]

Choć ustalenia najważniejszych podmiotów zza wielkiej wody są bardzo istotne i stanowią rzetelne źródło informacji, to mieszkańcy starego kontynentu prawdopodobnie czekali na opinię EMA względem niepokojących doniesień na temat szczepionek. I właśnie się doczekaliśmy. Po przeprowadzeniu analiz łącznie 154 przypadków problemów z sercem w krótkim czasie od otrzymania preparatów Moderny i Pfizera, Europejska Agencja Leków przychyliła się do opinii FDA i CDC na temat związku szczepionek typu mRNA z pojawieniem się zapalenia mięśnia sercowego.

Jak oświadczono, niezwykle rzadkie przypadki zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia mogą pojawić się po zaszczepieniu przeciw COVID-19 preparatami firmy Moderna oraz o nazwie Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Zazwyczaj dotyczą one "młodszych dorosłych mężczyzn" i występują po drugiej dawce substancji, a objawy ujawniają się około 14 dni po otrzymaniu iniekcji. Tym samym, EMA potwierdziła wcześniejsze doniesienia agencji z USA.

Co więcej, europejska agencja zaleciła umieszczenie zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego na liście możliwych efektów poszczepiennych na ulotkach powyższych preparatów, wraz ze stosownym ostrzeżeniem skierowanym do pracowników punktów szczepień.

Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionkach - objawy

Zarówno zapalenie mięśnia sercowego, jak i osierdzia to dolegliwości związane ze stanem zapalnym serca. Podobnie jak inne przypadłości sercowe, mogą się one objawiać w bardzo różnorodny sposób. Jednakże, jednymi z charakterystycznych objawów, które w kontekście szczepienia powinny wzbudzić naszą dodatkową czujność, są:

duszności

przyspieszone bicie serca

nierówny rytm i kołatanie serca

ból w klatce piersiowej

Jeśli w krótkim czasie od przyjęcia szczepionki typu mRNA wystąpią u nas powyższe objawy, koniecznie należy skontaktować się ze specjalistą. Tym bardziej, że jak poinformowały już wcześniej amerykańskie agencje, część z przypadków jest łagodna i łatwa do całkowitego wyleczenia, jednak jak w każdej chorobie istotny jest czas.