Pharaoh: New Era - czy warto sięgać po odświeżony klasyk?

W lutym premierę miała gra Pharaoh: New Era. Mieliśmy okazję zapoznać się z produkcją. Czy warto zainteresować się tym tytułem?

Oryginalny Faron zadebiutował na rynku w 1999 roku. Wówczas za sprawą Impressions Games całe rzesze młodszych, jak i starszych osób chłonęło klimat starożytnego Egiptu. Nie na darmo Pharaoh oceniany jest jako jedna z najlepszych strategii ekonomicznych oraz city bulderów tamtych lat. Jak z zadaniem odświeżenia produkcji poradziło sobie Triskell Interactive?

Nauka to potęgi klucz

Pharaoh: New Era, podobnie jak pierwowzór jest grą trudną. Co do tego nie ma wątpliwości. Czuć tutaj klimat staroszkolnych strategii, w których gotowych rozwiązań nie mieliśmy podawanych na tacy. Podczas rozgrywki sami musimy domyślić się (albo to po prostu wiedzieć) co w danym momencie jest potrzebne dla naszego miasta, aby poprawnie funkcjonowało. Tytuł nie prowadzi nas za rączkę podświetlając, jakie budynki lub infrastrukturę należy w danej chwili zbudować. Nie zdziwcie się więc, jeśli podobnie jak w moim przypadku połowa ludności mojej metropolii zginie, ponieważ zapomniałem zmodernizować systemu doprowadzającego wodę do domów. Kluczem do sukcesu jest tutaj nauka, do której należy wykorzystać samouczki. Jest to żmudne zadanie, ponieważ do nauczenia się mamy mnóstwo rzeczy, a wiele elementów jest od siebie zależnych. Bez tego jednak po prostu nie da się ze spokojną głową rozegrać kampanii czy też pojedynczego scenariusza. Aby sprawnie zarządzać miastem, najpierw musimy się tego nauczyć.

Szybko się o tym zorientujemy, ponieważ nasze zadanie nie kończy się tylko na stawianiu kolejnych budynków i dbania o to, aby ludzie mieli co jeść i pić. Do naszych zadań należy także troska o stan zdrowia, podatki, edukację, kulturę czy wiarę. Praktycznie każdy aspekt życia mieszkańców spada na nasze barki, Wystarczy jeden mały błąd, aby dana dzielnica pogrążyła się w anarchii bądź jej ludność zaczęła wymierać.

Sprawia to, że do Pharaoh: New Era, pomimo początkowej frustracji chce się wracać. Uczymy się na własnych błędach i z każdym kolejnym podejściem z tyłu głowy mamy przeświadczenie, że o danych elementach musimy pamiętać, przy okazji ucząc się kolejnych mechanik i zależności. Co więcej, niezwykle wysoki poziom trudności sprawia, że ukończenie każdego etapu czy misji w kampanii daje ogromną satysfakcję.

Twórcy jednak trochę przesadzili

Tak jak wspominałem wcześniej, ukończenie danego etapu jest satysfakcjonujące. Fakt. Jednak nadal można było utrzymać ten efekt, ułatwiając nieco rozgrywkę. Na późniejszych etapach gry interfejs bywa bardzo mocno nieczytelny, przez co możemy bardzo szybko pogubić się w poszczególnych statystykach, wykresach i żalach od obywateli. Gdyby Triskell Interactive postanowiło nieco uprościć ten element, Pharaoh: New Era nadal byłby grą trudną, jednak nie irytująco trudną. Zachcianki obywateli czasami bywają tak absurdalne, że zdarzyło mi się kilka razy bogatą dzielnicę zrównać z ziemią i na jej miejscu postawić świątynię czy inny przybytek. Niestety gra w takich momentach w żaden sposób nie podpowiada co warto uczynić, aby zmienić taki stan rzeczy. Wszystko spoczywa na naszych barkach i metody prób i błędów. Ja się przyznam, że tych drugich z reguły było o wiele więcej. Tego typu elementy mogą sprawić, że współcześni gracze przyzwyczajeni do szybszej rozgrywki mogą się od Faraona mocno odbić i szczerze mówiąc, nie dziwię im się. Ja jestem przyzwyczajony do gier z aktywną pauzą i tytułów, w których chcąc opanować jeden element musimy na niego poświęcić kilkadziesiąt minut, jednak też po sobie zauważyłem, że można by było ten segment gry nieco usprawnić. W końcu twórcy zapewne liczyli także na dopływ nowych fanów, a jakie są oczekiwania dzisiejszego gracza? O tym chyba wszyscy wiemy.

Grafika może cieszyć oko

Jeśli chodzi o oprawę graficzną, tutaj należy pochwalić twórców z Triskell Interactive. Całość wygląda bardzo ładnie, a już od pierwszych chwil pojawienia się na mapie widzimy, jak nasze miasto zaczyna tętnić życiem. Wystarczy postawić kilka domków i doprowadzić do nich drogę, aby małe awatary naszych mieszkańców zaczęły pędzić przed siebie wykonując swoją pracę. Oprawa graficzna nadal jest mocno stylizowana, jednak w przypadku tego typu gry raczej nikt nie liczył na fotorealistyczne wrażenia. Moim zdaniem takie działanie mocno zepsułoby klimat produkcji. Tak jak jest, jest bardziej niż poprawnie. W chwili, kiedy nasza metropolia osiąga słuszne rozmiary, warto oprzeć się na chwilę w fotelu, i napawać swoim dziełem patrząc na pięknie wykonane makiety budynków i mieszkańców, który gnają przed siebie w tylko sobie znanym celu. Byle tylko takie posiedzenie nie trwało zbyt długo, bo jakaś dzielnica może w tym czasie upaść.

Czy warto zagrać w Pharaoh: New Era?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy od naszych preferencji. Oldscholoowi gracze mogą bawić się doskonale, pamiętając czas swojej młodości. Z kolei współcześni odbiorcy, którzy przyzwyczajeni są do dynamicznych produkcji, mogą się odbić. Jeśli jednak szukasz gry, w której trzeba dużo i samodzielnie myśleć oraz nie boisz się uczyć na własnych błędach, Pharaoh: New Era jest dla ciebie.

Grę można kupić w serwisie Steam