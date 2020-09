Philips Fidelio X3 - słuchawki dla miłośników muzyki

Fani dobrego brzmienia mogą zainteresować się nowymi słuchawkami Philips Fidelio X3. Jest to model nauszny o otwartej konstrukcji przeznaczony głównie dla audiofili, którzy wymagają najwyższej jakości dźwięku, a także wysokiej klasy materiałów z których będą wykonane słuchawki.

Spis treści

Philips Fidelio X3 mają oferować jakość bez kompromisów

Producent twierdzi, że najnowszy model spodoba się nie tylko audiofilom, ale również twórcom muzycznym, którzy wymagają przede wszystkim jakościowego brzmienia. Fidelio X3 ma generować bogate tony niskie (basy), a także odpowiednią jakość tonów średnich. Model ten ma odpowiednio odseparować poszczególne instrumenty oraz głosy. Dobrze mają wypaść również wysokie dźwięki. Wyróżniać mają się przede wszystkim czystością. Z kolei góra ma być rozszerzeniem skali. Krótko mówiąc - dźwięk generowany przez słuchawki Philips Fidelio X3 ma przypominać ten, który znamy z występów na żywo. Pomóc mają w tym wielowarstwowe 50-milimetrowe przetworniki polimerowe. Inżynierowie zdecydowali się wypełnić je żelem, co ma pozwolić na uzyskanie lepszego tłumienia. Z kolei jeśli połączymy ten element z neodymowym układem napędowym mamy uzyskać wysokiej jakości dźwięk, który cechować się będzie pełną i bogatą skalą, a także głębią. Producent twierdzi, że “wisienką na torcie” ma być mocny bas, który znany jest z innych modeli słuchawek Fidelio.

Nowe rozwiązania technologiczne

Jak dowiadujemy się od firmy Philips, model Fidelio X3 posiada na przykład dwuwarstwowe elementy nauszne. Nowa ma być również budowa pałąka oraz opaska. Wszystko to ma pomóc w uzyskaniu jeszcze lepszej redukcji wibracji. Co ciekawe, muszle, które zastosowano w słuchawkach są nachylone pod kątem piętnastu stopni. Po co? Ma to pozwolić na dokładniejsze dopasowanie się do kształtu naszej głowy oraz ucha. Finalnie dźwięk ma być skierowany prosto do kanału słuchowego, co ma zapewnić jeszcze lepsze doznania podczas odsłuchu. Producent informuje również, że Fidelio X3 zapewniają dźwięk HRA, a więc wysokiej rozdzielczości.

Philips Fidelio X3 ma oferować wysoki komfort użytkowania

Na nic świetna jakość dźwięku, jeśli nie będziemy mogli w komfortowych warunkach delektować się muzyką. Dlatego też Fidelio X3 cechuje się lekką ramą, która została pokryta skórą firmy Muirhead. Komfort użytkowania ma zwiększyć welurowa pianka, która umieszczona jest w filcowej opasce oraz poduszkach. Warto zauważyć, że głośniki wykończone są tkaniną dostarczoną Philipsowi przez firmę Kvadrat. Ma ona zniwelować wzrost ciśnienia powietrza, który dochodzi z głośników. Co jeszcze wiemy na temat Fidelio X3? W zestawie znajdziemy również odłączany przewód, który wyposażono w złącza MMCX.

Dostępność i cena

Słuchawki dla audiofili Philips Fidelio X3 są już dostępne w sprzedaży w naszym kraju. Rekomendowana cena producenta wynosi 1599 zł.