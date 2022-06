Philips Lumea – rabat aż 250 zł! Sprawdź, gdzie kupić [24.06.2022]

Jeśli marzy ci się skuteczne urządzenie do depilacji, z pewnością zainteresuje cię aktualna oferta sieci Media Markt. Kod rabatowy sprawia, że tylko dziś depilator Philips Lumea Advanced jest tańszy aż o 250 zł!

Spis treści

W ofercie sieci Media Markt tylko dziś, 24 czerwca 2022 r., dostępny jest depilator Philips Lumea Advanced w obniżonej cenie. Sprawdzamy, co to za urządzenie, jakie ma funkcje i czy warto go kupić. To może być dobra okazja, by zaopatrzyć się w ten funkcjonalny sprzęt, którego cena regularna jest dość wysoka.

Jak skorzystać z rabatu do Media Markt?

Wejdź na stronę internetową sklepu Media Markt, a następnie wyszukaj produkt objęty promocją i dodaj go do koszyka.

i dodaj go do koszyka. Aby obniżyć cenę urządzenia, w podsumowaniu, w polu na wpisanie kodu rabatowego, wklej kod pd-2406 i kliknij „zastosuj”.

i kliknij „zastosuj”. Dokończ składanie zamówienia wybierając opcję dostawy oraz płatności.

Philips Lumea Advanced IPL SC1997/00 – czy warto kupić?

Metoda działania tego depilatora jest prosta: delikatne impulsy światła naświetlają cebulki włosa, w wyniku czego osłabiony zostaje mieszek włosowy. Włosy wypadają. Efekt ma utrzymywać się do 3 miesięcy.

Zobacz również:

Parametry:

Rodzaj produktu: Urządzenie do fotodepilacji

Zastosowane technologie: IPL

Przeznaczenie: Nogi, Okolice bikini, Pachy, Twarz, Ramiona, Brzuch, Klatka piersiowa

Rodzaj systemu golącego: Impuls światła

Cena: 1569 zł – 1199 zł – 949 zł Sprawdź

Zobacz też: Media Markt: co dziś w promocji? Rabaty do nawet 2000 zł!