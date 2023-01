Philips przecenia szczoteczki elektryczne. To ostatni moment na tańszy zakup

Jeśli planujesz zakup szczoteczki elektrycznej, warto skorzystać z aktualnych promocji, które proponuje Philips. W niższych cenach znajdziemy kilka popularnych modeli.

Planujesz wymianę szczoteczki do zębów na nową? Szukasz najlepszego rozwiązania, ale nie chcesz przepłacać? Warto sprawdzić promocję, która jest dostępna na stronie Philips oraz skorzystać z rabatu na wybrane modele. Aby zyskać specjalny kod rabatowy należy wypełnić krótki formularz i zapisać się do Klubu Mój Philips. W ten sposób zyskasz zniżkę na wybrane produkty oraz otrzymasz powiadomienia o kolejnych promocjach. Moją uwagę zwróciły niższe ceny szczoteczek do zębów. Zobaczcie, na jakie przeceny można liczyć.

Promocja na szczoteczki elektryczne Philips

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 (model HX6800/35)

Czas pracy baterii: 14 dni

Wskaźnik informuje o stanie naładowania akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare

Elementy zestawu Ładowarka, Końcówka 2 x i InterCare, Pokrowiec

Szybkość: Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Wydajność: Usuwanie do 7 razy więcej płytki nazębnej

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)

2 poziomy intensywności

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku

Cena z kodem rabatowym: 499 zł - przejdź do sklepu

Zobacz również:

Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 (model HX9917/89)

Bezprzewodowe połączenie z aplikacją Sonicare

Czas pracy baterii: Do 14 dni pracy na jednym ładowaniu

Wskaźnik akumulatora

Końcówki pasują do wszystkich rączek Philips Sonicare

Rozpoznawanie główki szczoteczki

Przypomnienie o wymianie końcówki

Końcówka: 1 główka szczoteczki All in-1 Premium, 1 G3 Premium Gum Care

Etui podróżne z możliwością ładowania USB

Szklanka do ładowania

Skuteczność czyszczenia

Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)

3 poziomy intensywności

Główka szczoteczki G3 Premium Gum Care

Premium All-in-One

Technologia Smart Sensor

Czujnik siły nacisku

Czujnik położenia

Czujnik ścierania

Mapa jamy ustnej 3D

Cena promocyjna: 949 zł - przejdź do sklepu

Philips Sonicare For Kids (model HX6322/04)

Zgodność: Telefony z systemem Android, Tablety z włączoną funkcją Bluetooth 4.0

Zgodność z systemem iOS: Telefon iPhone 4S lub wyższy, Urządzenie iPad trzeciej generacji lub wyższej, z systemem operacyjnym iOS7

Gumowana rączka szczoteczki pozwala na łatwy i pewny uchwyt

Wąska, ergonomiczna konstrukcja

Ładowarka

Końcówka: 1 Sonicare for Kids — standardowa (7+), 1 Sonicare for Kids — mała (3+)

Naklejki: 8 naklejek na rączkę szczoteczki, 2 dodatkowe naklejki

Do 62 tys. ruchów szczotkujących na minutę

Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.)

Poziomy intensywności 2

Cena z kodem rabatowym: 199 zł - przejdź do sklepu

