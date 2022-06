Phillips Hue prezentuje nowe projekty! Czeka je (i nas) świetlana przyszłość?

Philips Hue to jedna z najbardziej rozpoznawanych marek na rynku inteligentnego oświetlenia. Sprawdzamy, jakie nowe produkty zaprezentował producent!

Philips Hue to marka, która najbardziej kojarzy się z inteligentnym oświetleniem. Jednak wśród produktów tej firmy nie znajdziemy tylko inteligentnych żarówek, ale też bardzo interesujące lampy i inne świetliste akcesoria. W okresie wakacyjnym tego roku marka ma zaprezentować kilka nowych produktów, które bez wątpienia rozświetlą nam życie w nowy, ekspresyjny sposób.

Ponadto, dzięki nowej funkcji w aplikacji Hue, możemy wypróbować nowe oświetlenie przed zakupieniem go. Wystarczy wejść w zakładkę Demo, która oferuje wiele rodzajów wirtualnych lamp. Dobranie oświetlenia do swojego pokoju nigdy nie było prostsze!

Philips Hue Perifo

Philips Hue Perifo to interesująca linia szyn i lamp, które można ze sobą łączyć. Takie rozwiązanie umożliwia nam stworzenie własnej, niepowtarzalnej konfiguracji, która będzie idealnie dobrana do naszego wnętrza. Szyny możemy montować zarówno na suficie, jak i na ścianach, mogą też być zasilane zarówno z gniazdka, jak i za pomocą okablowania elektrycznego.

Philips Hue Perifo będzie dostępny już pod koniec lata 2022. Oto ceny poszczególnych modułów:

Szyna biała lub czarna

Cena: 230,00 – 415,00 zł

Złącze białe lub czarne

Cena: 95,00 – 140,00 zł

Zasilacz ścienny lub sufitowy

Cena: 460,00 zł

Reflektor / Lampa wiszaca / listwa LED/ tuba LED

Cena: 555,00 – 1 380,00 zł

Philips Hue Go

Philips Hue Go to wszechstronna, przenośna lampa stołowa. Została zaprojektowana z myślą o użytku zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, a w jej przenoszeniu ma pomóc wygodny, silikonowy uchwyt. Lampka działa dzięki wbudowanemu akumulatorowi, który pozwala jej świecić nawet do 48 godzin na jednym ładowaniu. Teraz nie trzeba już się martwic, że gdzieś nam zabraknie światła - wszędze weźmiemy je ze sobą.

Philips Hue Go będzie dostępna na koniec lata 2022, w cenie 690 zł za sztukę.

Philips Hue Signe

Od zawsze dla wielu osób wyznacznikiem dobrego poranka jest piękny wschód słońca. Niestety, nie zawsze możemy cieszyć się tym naturalnym - nieraz przeszkadza w tym deszcz czy chmury. Jednak dzięki lampie Philips Hue Signe wschód słońca możemy mieć zawsze przy sobie. Smukłe lampy, dostępne w wersji stołowej, jak i podłogowej, dodadzą charakteru naszym wnętrzom, a dzięki funkcji Wschód Słońca codziennie rano powita nas piękny, słoneczny poblask.

Lampa Philips Hue Signe będzie dostępna w sprzedaży już w czerwcu 2022 roku, w dwóch wariantach:

Philips Hue White and color ambiance Lampa podłogowa Signe gradient (dębowa)

Cena : 1105 zł

Philips Hue White and color ambiance Lampa stołowa Signe gradient (dębowa)

Cena: 1610 zł

Philips Hue Tap dial switch

Philips Hue dial switch to idealny dodatek dla każdego posiadacza oświetlenia Hue. Dzięki niemu będziemy mogli sterować inteligentnym oświetlenie za pomocą fizycznego przycisku, na którym zaprogramujemy do czterech inteligentnych programów. Dodatkowo, za pomocą jednego przycisku możemy sterować aż trzema pomieszczeniami, przyciemniając, rozjaśniając lub zmieniając barwę otoczenia. Połączenie czterech przycisków i obracanej obręczy jest bardzo wszechstronne i pozwala nam na intuicyjne korzystanie z naszych świateł.

Philipsh Hue Tap dial switch dostępny będzie od czerwca 2022 roku w dwóch kolorach - czarnym i białym.

Cena: 230 zł