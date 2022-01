Phishing "na Omikrona" - są już pierwsze ofiary

Nowa odmiana koronawirusa budzi na świecie duże zainteresowanie, toteż było kwestią czas, kiedy zaczną z niego korzystać również cyberprzestępcy.

Jak to działa? W tradycyjny sposób - spamerzy wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, które promują suplementy diety obniżające poziom cukrzycy. Dlaczego właśnie te suplementy? Ponieważ to właśnie osoby z cukrzycą i podobnymi chorobami przewlekłymi są wyjątkowo narażone na wystąpienie poważnych powikłań w wyniku infekcji wirusem COVID-19. Jak podają badacze BitdefenederAnti-spam, skrzynki zalały oferty takich właśnie, dostępnych rzekomo bez recepty suplementów diety, które mają obniżać poziom cukru we krwi i pozwalają zmniejszyć ryzyko Omikrona. Co ciekawe - aż 96% propozycji pochodzi z tureckich adresów IP.

Oto treść jednego z maili:

Wariant Omikron jest mniej więcej dwa razy bardziej zakaźny niż poprzednie mutacje wirusa, a także cechuje się 60 procent większą przenośnością. Co gorsza, badania pokazują, że osoby z cukrzycą są bardziej narażone na poważne komplikacje, nawet jeśli są zaszczepione… Na szczęście możesz uchronić się przed tym nowym śmiercionośnym wariantem dzięki temu, zupełnie nowemu raportowi, który możesz pobrać.Zobacz również:

Raport nazywa się The Diabetic’s Complete Omicron Protection Guide i znajdują w nim linki do fałszywej witryny farmaceutycznej promującej suplement diety na cukrzycę. Kto kliknie w link - podaje swoje dane, a także inne wrażliwe informacje, jak dane karty kredytowej. Oczywiście prawdziwość suplementów, a tym bardziej skuteczność ich działania to jedynie obietnice.

Bitdefender udziela sześciu wskazówek, które pozwalają skutecznie ochronić się przed internetowymi oszustami specjalizującymi się w przekrętach związanych z lekami i suplementami diety:

Przed zakupem jakichkolwiek „cudownych” pigułek, suplementów skonsultuj się z lekarzem. Dokładnie sprawdź e-mail zwłaszcza pod kątem błędów gramatycznych, literówek. Z dużą ostrożnością podchodź do atrakcyjnych ofert i tzw. super okazji. Zachowaj ostrożność wobec reklam lub ofert otrzymywanych za pośrednictwem poczty e-mail lub mediów społecznościowych. Nigdy nie otwieraj linków zpodejrzanych wiadomości e-mail ani załączonych plików, ponieważ mogą one doprowadzić do instalacji złośliwego oprogramowania. Nigdy nie kupuj leków lub suplementów w aptekach internetowych, jeśli nie możesz zweryfikować ich legalności. Korzystaj z antywirusów z technologiami chroniącymi przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem.

Źródło : Bitdefender