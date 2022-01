Phising "Na InPost". Nie daj się nabrać!

To kolejna próba oszustwa, która wykorzystuje markę InPost. Ostatnia miała miejsce pod koniec 2021 roku, a wcześniej - w sierpniu 2020. Pod koniec ubiegłego roku ofiary otrzymywały wiadomości SMS, informujące o zatrzymaniu paczki "z tytułu niedopłaty niewielkiej kwoty". Należało oczywiście dokonać dopłaty - w tym celu trzeba było kliknąć w link i podać swoje dane. W ten sposób nie tylko nie można było dopłacić, ale i stracić posiadane środki.

Już od 12 stycznia ESET blokuje jako phishingową stronę inpost[-]sledzenie[-]przesylek[.]com.

Mimo to wiele osób nadal otrzymuje kierujące na nią wiadomości e-mail. Tak brzmi treść [pisownia oryginalna]:

Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w ESET, doradza:

To dość regularny typ phishingu wykorzystujący markę InPost. Po kliknięciu w link znajdujący się w mailu użytkownik przenoszony jest do fałszywej strony, która wyłudza dane karty płatniczej oraz jednorazowy kod z wiadomości SMS. Na zakończenie procedury użytkownik otrzymuje komunikat "Ta karta nie jest akceptowana. Użyj innej karty", co ma skłonić go do powtórzenia procedury i podania danych kolejnej karty. Choć serwis, do którego kieruje korespondencja od oszustów, wykorzystuje elementy graficznej identyfikacji firmy InPost, to komunikat napisany jest sztucznym językiem i zawiera liczne błędy oraz literówki. To oczywiście powinno być wystarczającym sygnałem ostrzegawczym. Aby uchronić się przed oszustwem, nie należy podejmować żadnych działań, a tym bardziej klikać w dołączony do wiadomości link