Piątkowe promocje w RTV Euro AGD - co kupić taniej?

Tylko dzisiaj w RTV Euro AGD trwa promocja na wybrane produkty do domu - sprawdzamy, co zostało przecenione.

Big Friday W RTV Euro AGD to jednodniowa akcja promocyjna, dzięki której możesz sporo zaoszczędzić podczas zakupów. Do tego, wybierając płatność ratalną możesz przez pół roku nie płacić. Zobacz, co warto kupić taniej.

Telewizor Samsung QLED QE65Q77AAT

Ekran: 65 cali, 4K UHD / 3840 x 2160

Smart TV / Wi-Fi: tak / tak

Częstotliwość odświeżania ekranu: 100 Hz / 120 Hz

Technologia obrazu: QLED, LED

Funkcje: HDR, Wi-Fi, Bluetooth, USB - multimedia, USB - nagrywanie, obsługa głosowa

Złącza: optyczne, CI+, Ethernet, 4x HDMI, 2x USB

Cena: 3 999 zł

Zobacz również:

HP Pavilion 15-eh0005nw

Ekran: 15,6 cala, 1920 x 1080 pikseli

Procesor: AMD Ryzen™ 7 4700U 2,0 - 4,1 GHz

Pamięć: 8 GB DDR4 3200 MHz RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon™ Graphics

System operacyjny: Windows 10 Home Edition

Cena: 2 899 zł

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Budowa słuchawek: nauszne, zamknięte

Łączność: bezprzewodowe z opcją kabla 3,5mm, Bluetooth

Mikrofon / Regulacja głośności: tak / nie

Cena: 1 149 zł

Smartfon Motorola Moto G Pro

Aparaty tylny/przedni: 48 Mpix + 16 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

Pojemność baterii: 4000 mAh

Pamięć: 4 GB / 128 GB

Wyświetlacz: 6,4 ", 2300 x 1080 pikseli, 16 mln kolorów IPS

System operacyjny: Android 10

Procesor: 8-rdzeniowy Qualcomm Snapdragon 665 4 x 2 GHz + 4 x 1,8 GHz

Cena: 699 zł

Dyson V11 Torque Drive Extra

Napięcie akumulatora: 25,2 V

Odkurzacz ręczny/Funkcja mycia: tak / nie

Waga: 2,97 kg

Cena: 2 399 zł

Sprawdźcie też: RTV Euro AGD: limitowane promocje - aktualna oferta