Pięć kolejnych firm z Chin na "czarnej liście" USA

Huawei nie jest jedynym chińskim producentem sprzętu, który został zablokowany na terytorium USA. Wczoraj dodano do czarnej listy pięciu kolejnych.

Komisja Handlu USA ogłosiła "ban" dla następujących firm: Higon, Sugon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics Technology oraz Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology. Firmy ze Stanów Zjednoczonych nie mogą prowadzić z nimi żadnych transakcji - ani kupować od nich, ani niczego im sprzedawać. Powód? Ten sam, co w przypadku Huawei, czyli "bezpieczeństwo kraju". Sugon i Wuxi zajmują się produkcja zaawansowanych sprzętów, jak podzespoły do superkomputerów, serwery, pamięci masowe, itp. Wuxi to firma wojskowa, która odpowiada m.in. za modernizację chińskiej armii. Chengdu tworzy procesory w architekturze x86 i produkuje zintegrowane układy scalone. Higon to elektroniczne systemy informacji, oprogramowanie i integracja systemów.

Giełda błyskawicznie zareagowała na te niezbyt przyjemne dla chińskich producentów nowości - akcje AMD spadły o 2%, Nvidii - 1%. Czyżby zachodziła obawa, że i te dwie firmy zostaną zablokowane? Zakaz nałożony przez Komisję ma efekt natychmiastowy - wszedł w życie w momencie publikacji.