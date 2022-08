Pięć stałych tekstów Linuksiarzy do użytkowników Windowsa

Linuks to dobry system. Ale można zauważyć, że jego zażarci miłośnicy od lat posługują się tymi samymi, pięcioma argumentami na temat wyższości nad Windowsem. Czy mają rację?

Spis treści

Linuks to bardzo fajna koncepcja oprogramowania darmowego, otwartoźródłowego oraz występującego w wielu odmianach (najlepsze polecamy w tym zestawieniu). Ponadto stanowi alternatywę dla macOS i Windowsa, zaś im większa konkurencja, tym lepiej dla nas, użytkowników. Jednak w dyskusjach internetowych - które, jak to bywa w sieci, są zażarte - cały czas padają te same teksty, mające dowodzić, że Linux przerasta propozycje Microsoftu. Zebraliśmy je w jednym miejscu i sprawdzamy, czy linuksiarze mają rację.

Na Linuksie nie ma problemów

Wiele osób, które po raz pierwszy uruchamiają Linuksa, spodziewa się, że nie będzie na nim żadnych problemów - w przeciwieństwie do Windowsa, gdzie jest ich cały czas sporo. Ale... Choć w ciągu ostatnich lat znacznie zwiększyła się dostępność sterowników i aplikacji na Linuksa, wciąż jednak pojawiają się kłopoty z obsługą podzespołów oraz programów. Tak więc nie jest tak różowo, jakby mogło się wydawać. No i sporej liczby profesjonalnych aplikacji na Linuxie nie ma, a najlepszym przykładem Photoshop.

Dużo dystrybucji to duży wybór

"Coś nie działa? Spróbuj innej dystrybucji." Linuks to nie jeden system, ale wiele różnych odmian. Niektóre są bardziej przystosowane do pewnych zdań, inne - mniej. Dlatego często zdarza się, że osoba mająca problem z aktualnie używaną słyszy, aby spróbować innej. Jednak nie jest to takie proste, zwłaszcza, jeśli człowiek już przyzwyczaił się do używanej dystrybucji. W Windowsie takich sytuacji nie ma. Czy chcesz grać, korzystać z multimediów, programów biurowych lub po prostu przeglądać internet, masz tu wszystko, co do tego potrzebne. Poza tym czy przeciętny Kowalski będzie chciał kasować wszystko z dysku, aby zainstalować nowe distro? No właśnie.

Microsoft dba tylko o pieniądze

No dba. I co w związku z tym? Jest to firma, a zadaniem każdego biznesu jest zarabianie pieniędzy - czy to spożywczak, czy firma w branży IT. Tak właśnie wygląda świat. Inna sprawa, że biorąc pod uwagę liczbę pracowników zatrudnionych nad rozwojem Windowsa oraz porównując ją z liczbą bugów, jakie co chwila są odkrywane w Windows 10 i Windows 11, wielu programistów MS jest zdecydowanie przepłacanych.

Linuks jest za darmo

Argument związany z poprzednim. Tutaj zauważmy, że wiele osób kupuje komputery i laptopy z preinstalowanym Windowsem, co wpływa na cenę urządzenia. W przypadku zakupu maszyny z Linuksem będzie ona rzeczywiście tańsza. Ale tu cofnijmy się do punktu pierwszego. Zauważmy także, że miłośnicy gier na Linuksie nie mają takiego bogatego wyboru tytułów, jakie ma Windows. A Steam Deck to już zupełnie inna bajka. Tak więc owszem - Linuks jest za darmo, ale coś za coś.

Linuks Cię nie śledzi

Gromadzenie przez Microsoft danych telemetrycznych jest czymś, co niepokoi osoby chcące mieć pełną prywatność. Oczywiście można to wyłączyć, a także używać VPN i jakiekolwiek śledzenie znika. Aczkolwiek warto sobie uświadomić, że to śledzenie większość ludzi ma po prostu... gdzieś. Codziennie korzystają z Facebooka, na którym ochoczo i z własnej woli udzielają o sobie dziesiątków informacji, nie przeszkadza im włączona geolokalizacja w smartfonach, a także dostęp do danych aplikacji mobilnych. Tak więc argument prawdziwy, ale praktycznie mało skłaniający do zmiany systemu.

Dla kogo zatem Linuks?

Tekst ten nie ma na celu pokazanie, że Linuks jest gorszy od Windowsa. Zbiera on tylko argumenty, które najczęściej padają w dyskusjach dotyczących porównań obu, a które - jak widać - nie są ani prawdziwe, ani istotne. Linuks to dobra opcja dla osób, które lubią grzebać w ustawieniach, a także mają dużo czasu (i ochoty) na testowanie różnych dystrybucji oraz ich możliwości. Większość ludzi chce jednak prostych rozwiązań - kupuje komputer, włącza system i robi co chce. To właśnie umożliwia Windows. A że ma swoje wady - cóż, to już temat na inną opowieść.

Źródło: PC World