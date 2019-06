Piekielna maszyna od PCWorld podgrzeje atmosferę na GameON Summer 2019

Tegoroczna edycja GameON przyniesie wielkie zmiany, bo choć impreza od lat cieszy się uznaniem wielu graczy, to przyszedł czas na nowe. Tym razem organizatorzy postanowili zamienić GameON w prawdziwy festiwal wirtualnej rozrywki, na którym każdy znajdzie dla siebie moc atrakcji.

Jeśli więc nie zaznaczyliście jeszcze w kalendarzu weekendu 22-23 czerwca, to najwyższy czas to zmienić, bo GameON Summer to po prostu pozycja obowiązkowa dla każdego gracza. Szczególnie że PCWorld objął wydarzenie patronatem medialnym i potwierdził obecność wraz ze swoim projektem Piekielna Maszyna 2019. To właśnie w Kielcach po raz pierwszy pokaże światu swoje najnowsze “potworne dziecko”, czyli marzenie każdego komputerowego gracza.

Dlaczego? Dlatego, że piekielna maszyna to międzynarodowe wyzwanie technologiczne zapoczątkowane przez niemiecki PCWelt w 2009 roku, które ma na celu stworzenie najpotężniejszego komputera gamingowego. Eksperci z laboratorium PC World podjęli się w tym roku wyselekcjonowania najlepszych podzespołów i akcesoriów komputerowych dostępnych na rynku, a następnie złożenia z nich konfiguracji, która bez problemu pokona najtrudniejsze nawet gamingowe wyzwania. Przy okazji fascynaci PC będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, bo specjaliści nie tylko zaprezentują sprzęt, ale i podzielą się wiedzą i informacjami z procesu jego tworzenia. Kolejne epizody wyzwania będą prowadzone podczas dużych imprez gamingowych, a jedną z nich jest właśnie GameON Summer 2019 - PC World już teraz zaprasza Was na swoje stoisko, a pamiętajcie, że naprawdę warto, bo podczas wielkiego finału piekielna maszyna trafi w ręce... jednego z fanów śledzących projekt!

PC World nie bez przyczyny wybrał właśnie GameON, bo organizacja nowoczesnego eventu gamingowego, podobnie jak budowa piekielnej maszyny, jest naprawdę dużym wyzwaniem, z którym poradzą sobie nieliczni. Organizatorzy GameON wierzą w swój pomysł i robią wszystko, żeby inni też w niego uwierzyli - dlatego odchodzimy od schematów i mocno odświeżamy formułę imprez dla graczy, organizując wydarzenie, o którym będzie się mówiło jeszcze długo po jego zakończeniu. Tegoroczne GameON Summer to zupełnie nowa jakość, festiwal gamingu i jednocześnie huczne rozpoczęcie wakacji, na którym każdy będzie bawił się świetnie, nawet jeśli wcześniej nie interesował się gamingiem.

A jak festiwal, to nie może zabraknąć dobrej muzyki, więc na scenie wystąpią gwiazdy, które idealnie pasują do naszej idei, bo również nie obawiają się zejść z utartej ścieżki i zaprezentować swoim fanom nowatorskiego podejścia. O kim mowa? 22 czerwca mikrofonem będą rządzić Sitek i Wiatr, a dzień później do zabawy porwą wszystkich Żabson i Sarius. Mało? W takim razie adrenalinę z pewnością podniosą Wam transmisja na żywo z Gali Fame MMA, którą będzie można obejrzeć wspólnie z przyjaciółmi na głównej scenie albo przejażdżka po mieście jednym z aut strefy Driving Experience, gdzie będą czekały supersamochody Lamborghini Huracan, Ferrari 458 Italia, Porsche 911 Carrera 2 - Martini Racing Edition, Nissan GT-R Black Edition, Ford Mustang GT S550 czy Ford Focus RS.

Oczywiście nie zapominamy o tym, co najważniejsze, czyli graczach i ich ulubionych tytułach, dlatego na GameON Summer zorganizowany zostanie międzynarodowy turniej GG League w CS:GO z najlepszymi drużynami światowego rankingu. Swój udział potwierdziły już Izako Boars, AKOPA, Dracarys, FC Dynamo Brest i Gamer Legion, więc emocji z pewnością nie zabraknie. A może zamiast oglądać wolicie wziąć sprawy we własne ręce? W takim razie mamy dla Was otwarte turnieje w wiele popularnych gier, jak Mortal Kombat 11, Soul Calibur VI, Tekken 7, Apex Legends, Rocket League, League of Legends czy FIFA 19 - będzie w czym wybierać!

Nie będzie również brakowało świeżych tytułów do ogrania, jak premierowy Crash Team Racing Nitro-Fueled, Rage 2, Total War: Three Kingdoms oraz wiele innych tegorocznych tytułów. Do tego ponad 150 stanowisk komputerowych i ponad 50 konsol w strefie wolnego grania, gdzie każdy będzie mógł przetestować rynkowe hity, jak The Division 2, Rainbow Six, Assassin’s Creed i wiele innych, strefa retro pełna klasyków, cosplay, okazja do aktualizacji swojego sprzętu w strefie EXPO i sprawdzenia, czy długie godziny spędzone za wirtualną kierownicą sprawdzają się w rzeczywistości, a to za sprawą SJS Driving Academy ze strefą symulatorów dachowania i zderzeń, aby pokazać wszystkim, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze. Swoich sił będzie można spróbować także w konkursie Lotów Red Bull VR, w którym można wygrać zaproszenie na gwarantujący niezapomniane przeżycia prawdziwy konkurs lotów odbywający się 4 sierpnia w Gdyni.

Znacie lepszy sposób na rozpoczęcie wakacji? Na pewno nie, dlatego już teraz zapraszamy Was do Kielc na GameON Summer 2019 i gwarantujemy, że będzie to najlepsze gamingowe wydarzenie roku. Bilety w atrakcyjnej cenie 30 PLN za jeden dzień lub 50 PLN za dwudniowy karnet można już nabyć na stronie imprezy - TUTAJ. Do zobaczenia na miejscu!