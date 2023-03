Piekło zamarzło? Zobacz, co obiecuje Ci Microsoft

Jeśli to prawda, polityka firmy mocno się zmieni.

Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosły nam wciskanie przez Microsoft reklam przeglądarki Edge, OneDrive czy Microsoft365. Zasadniczo w reklamowaniu własnych produktów nie ma nic złego, jednak gdy są to reklamy nachalne, efekt jest odwrotny od zamierzonego i zamiast zachęcać - irytuje potencjalnych użytkowników. Ponadto jak doskonale wiadomo, część gromadzonych przez system Windows danych dotyczących zachowania użytkownika zostaje przekazana serwerom reklamowym. W tym poradniku wyjaśniamy, jak wyłączyć funkcje śledzenia.

Teraz Microsoft obiecuje poprawę i ogłasza bardziej przyjazne podejście do użytkownika. Wiąże się to z większą kontrolą nie tylko ustawień systemu, ale także swobodę w doborze aplikacji, usług oraz serwisów. Nowa podejście oparte jest na czterech fundamentach:

transparentność;

wybory użytkownika;

kontrola użytkownika;

prywatność.

Fot.: Microsoft

Brzmi to ładnie, ale co tak właściwie oznacza? Wybory oraz kontrola użytkownika to przede wszystkim danie każdemu możliwości samodzielnego decydowania o domyślnych aplikacjach, w związku z czym pojawi się opcja "Settings deep link URI", pozwalająca na przejście do właściwego miejsca w systemowych Ustawieniach, gdy kliknie się na aplikację firmy trzeciej. Otrzymamy także swobodę w przypinaniu i odpinaniu aplikacji do Paska Zadań.

Jeśli chodzi o transparentność oraz prywatność, tutaj Microsoft nie udzielił szerszych wyjaśnień, ale nazwy mówią same za siebie, czego możemy się spodziewać. Zmiany zaobserwujemy już w kolejnych aktualizacjach Windows 11.

