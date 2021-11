"Piękny umysł" i "Na noże" - te filmy wkrótce znikną z HBO GO!

Mamy już ostatnie dni, żeby obejrzeć wiele ciekawych produkcji na HBO GO. "Na noże", "Piękny umysł" i wiele innych filmów wkrótce zniknie z oferty platformy.

Spis treści

Już dzisiaj z oferty HBO GO znikają klasyczne filmy o przygodach agenta 007. W kolejnych dniach zniknie wiele świetnie przyjętych filmów, takich jak American Beauty, Piękny umysł oraz Na noże.

Na noże

Nestor rodu, popularny pisarz Harlan Thrombey, zostaje znaleziony martwy na terenie swojej posiadłości. Chociaż miał liczną rodzinę, u jego boku zazwyczaj czuwała tylko pielęgniarka, a zarazem oddana przyjaciółka Marta. Kiedy dzieci i wnuczęta dowiadują się o śmierci, zjeżdżają się do domu w oczekiwaniu na odczytanie testamentu. Wiedzą tylko, że niedawno staruszek zmienił swoją ostatnią wolę oraz że pod koniec życia odbył poważną i zazwyczaj nieprzyjemną rozmowę z każdym ze swoich dzieci. Okazuje się więc, że wszyscy obecni mogli mieć motyw, każdemu w pewnym sensie opłacało się wyeliminować nieprzewidywalnego ojca. Na miejscu pojawiają się detektywi i osobliwy konsultant Benoit Blanc, którzy powolutku, metodycznie rozwiązują poszczególne wątki zawiłej intrygi.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Rian Johnson

: Rian Johnson Scenariusz : Rian Johnson

: Rian Johnson Gatunek : komedia, kryminał

: komedia, kryminał Obsada : Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson, Lakeith Stanfield, Christopher Plummer

: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Michael Shannon, Don Johnson, Lakeith Stanfield, Christopher Plummer Dostępny do: 30 listopada

Strzelec

Świetny strzelec wyborowy Bob Lee Swagger zostaje wrobiony w zabójstwo prezydenta. Wplątany w splot wydarzeń, nad którymi nie ma kontroli, musi udowodnić swoją niewinność. Ma przeciwko sobie wszystkie agencje rządowe kraju oraz tajemniczą organizację, której głównym celem jest zniszczenie dowodów, które odkrył.

Zobacz również:

Jego sprzymierzeńcem jest tylko młody agent FBI, ryzykujący całą swoją karierę. Czas mija., Bob desperacko walczy o prawdę, próbując odnaleźć prawdziwych zabójców, zanim sam zostanie zabity. Wkrótce okazuje się, że stawką w tej grze jest nie tylko jego życie. Chodzi o szeroko zakrojony spisek, rozwijający się w samym sercu amerykańskiego rządu.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Antoine Fuqua

: Antoine Fuqua Scenariusz : Jonathan Lemkin

: Jonathan Lemkin Gatunek : akcja, sensacyjny

: akcja, sensacyjny Obsada : Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Rhona Mitra, Elias Koteas, Jonathan Walker, Ned Beatty

: Mark Wahlberg, Michael Peña, Danny Glover, Kate Mara, Rhona Mitra, Elias Koteas, Jonathan Walker, Ned Beatty Dostępny do: 30 listopada

Piękny umysł

Rok 1947, prestiżowy Uniwersytet Princeton. John Nash to matematyczny geniusz, który tworzy teorię gier. Myśl ta rewolucjonizuje ekonomię i doprowadza do podważenia doktryny Adama Smitha. Przed młodym naukowcem świat staje otworem. Otrzymuje on dobrze płatną rządową posadę i poznaje Alicię. Z czasem jednak lekarze diagnozują u niego zaawansowaną schizofrenię. John i jego żona muszą stawić czoła tej trudnej chorobie.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Ron Howard

: Ron Howard Scenariusz : Akiva Goldsman

: Akiva Goldsman Gatunek : biograficzny, dramat

: biograficzny, dramat Obsada : Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Christopher Plummer, Adam Goldberg, Josh Lucas, Judd Hirsch

: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, Paul Bettany, Christopher Plummer, Adam Goldberg, Josh Lucas, Judd Hirsch Dostępny do: 30 listopada

Wszystkie produkcje znikające w tym tygodniu z HBO GO:

poniedziałek (29.11)

Pozdrowienia z Rosji

Szpieg, który mnie kochał

Licencja na zabijanie

Doktor No

W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości

Człowiek ze złotym pistoletem

Tylko dla twoich oczu

Zabójczy widok

Ośmiorniczka

Diamenty są wieczne

Casino Royale

Moonraker

Żyj i pozwól umrzeć

Nigdy nie mów nigdy

wtorek (30.11)

Bernard i Doris

Daleko od Reykjaviku

Gwiazdka reporterki

Piękny umysł

Płomień miłości

Dym

Jaskółki nad Kabulem

Kongo

Baranek Shaun: Farmageddon

[email protected]

Uziemieni na Gwiazdkę

Alfie

Prognoza na życie

Deep Love

Obiady piątkowe

Na noże

Decydujący głos

Sokół z masłem orzechowym

Krętacze

Dafne

Melancholijna dziewczyna

Miss Sherlock

Aż poleje się krew

Ukryta strategia

Strzelec

Walkiria

Wszystko jest możliwe

Midway

Zbyt wielcy, by upaść

Zwyczajne szczęście

Rycerz Pierwszej Damy

Pani Lowry i Syn

Wuj

Lista

Szalona kapela

Święty wyścig

Gdyby tylko

American Beauty

Folklor

czwartek (2.12)

Stacja Berlin

sobota (4.12)

Crime Time

Zobacz także: Sprawdź nowości HBO GO na ten tydzień! Wśród nich "Mission:Impossible"!