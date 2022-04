Pierwsza niskoprofilowa karta RDNA2 od Sapphire

Fani Radeonów na pewno ucieszą się z oferty Sapphire. Firma ma już w sprzedaży karty, które zajmują mniej miejsca.

Nowość w sprzęcie AMD z rdzeniem Navi 24. Pulse RX 6400, oferowana przez Sapphire, to karta niskoprofilowa z pojedynczym wentylatorem i dwoma wyjściami wideo: HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4 oraz opcjonalnym wspornikiem. Kartę Sapphire Pulse RX 6400 wyposażono w 768 procesorów strumieniowych i 12 akceleratorów promieni. Pamięć urządzenia to 4 GB GDDR6 o prędkości 16 Gb/s i 16-bitowym interfejsie. Pulse RX 6400 możemy zastosować do kina domowego, ponieważ karta dekoduje wideo w standardach H264/H265, jednak nie będzie dobra do serwerów wideo, bo brakuje jej obsługi wielu popularnych kodeków.

Sapphire Pulse prawie nie różni od wersji Pro, która pojawiła się w sprzedaży kilka miesięcy temu i według specyfikacji powinna spełniać wymagania PCIe Gen4 x4. Pobór mocy urządzenia to 53 W. Nie jest to całkiem nowy sprzęt, a raczej wersja karty RX 6400 do samodzielnego montażu, która występuje już w wersji OEM. Nowy niskoprofilowy Radeon RX 6400 ma pojawić się w sklepach 20 kwietnia. Producent nie podał ceny sugerowanej.

Źródło: VideoCardz