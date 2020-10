Pierwsza w Polsce sieć kampusowa w oparciu o 5G i LTE uruchomiona przez T-Mobile

Przedsiębiorstwo oferujące usługi telekomunikacyjne, T-Mobile poinformowało o uruchomieniu pierwszej w Polsce sieci kampusowej, która została stworzona w oparciu o technologię LTE, a także 5G. Jest to sieć uruchomiona w Krakowie, a konkretnie w lokalizacji firmy ASTOR. Jest to pokazowa instalacja tak zwanych fabryk przyszłości.

Spis treści

Nie od dziś wiadomo, że usługi teleinformacyjne są wręcz podstawą budowy nowoczesnej firmy. Dlatego też wysoki nacisk kładzie się przede wszystkim na dostępność usługi, ale także na trwałą jakość oraz zabezpieczenie, które zablokuje potencjalne próby włamania się do sieci z zewnątrz. Aby zagwarantować te parametry tworzy się tak zwane sieci kampusowe. Jest to nic innego jak sieć komórkowa działająca na niewielkiej przestrzeni, zazwyczaj na obszarze na którym znajdują się budynki danego przedsiębiorstwa.

Sieć kampusowa w Krakowie

Co zapewnia tak zwana sieć kampusowa? Przede wszystkim stabilność połączenia, najwyższe wskaźniki QoS oraz niskie opóźnienia. Największym atutem jest jednak bezpieczeństwo, bowiem administratorzy takiej sieci mają kontrolę nad tym, kto jest podpięty do sieci. Jak nietrudno się domyślić, nikt niepowołany nie dostanie się do zasobów, co jest jedną z największych zalet tego typu rozwiązania. Krótko mówiąc wrażliwe dane firmowe zostają wewnątrz sieci, gdyż tylko tam mogą być w całości przetwarzane. Mowa tutaj między innymi o architekturze Edge Computing. To duży atut, gdyż nie trzeba korzystać z publicznych chmur obliczeniowych. Na przykładzie projektu z Krakowa widać, że takie rozwiązania mogą być budowane i z sukcesem wykorzystywane w dużych firmach. Rzecz jasna, wykorzystując technologię LTE i 5G.

ASTOR jako pierwsza firma korzysta z prywatnej sieci komórkowej

Sieć o której mowa to projekt stworzony przez konsorcjum hub4industry. Według informacji podanej przez T-Mobile działa on w dwóch miejscach, a mianowicie przy ulicy Feliksa Wrobela, gdzie mieści się ASTOR Robotics Center, a także przy ulicy Smoleńsk, na której swoją siedzibę posiada ASTOR Technology Park. Ciekawie wypada metraż sieci kampusowej, bowiem pokrywa ona około dwóch tysięcy metrów kwadratowych, gdzie mieści się hala fabryczna, a także trzysta metrów kwadratowych, na których znajduje się tak zwane centrum innowacji.

Jak zbudowano sieć?

Technicy wykorzystali do jej utworzenia ponad dwieście metrów przewodów światłowodowych, które połączyły trzy anteny sektorowe. Te działają na pasmach 1800 oraz 2100 MHz. Dlaczego akurat takie wartości? Uznano, że są już odpowiednio przetestowane - głównie w centrach handlowych, lotniskach i stadionach, dlatego też można je zastosować. Oczywiście stacje bazowe T-Mobile oferują wspomniany już zasięg LTE oraz 5G. W przyszłości mają być wykorzystywane przez instalacje Fabryki Przyszłości hub4industry. Jak połączono wspomniane lokalizacje sieci kampusowej? Za pomocą WAN pracującego w technologii MPLS. Zaskakujące dla niektórych może być to, że sieć szkieletową stworzono w oparciu o OMEC, który jest projektem OpenSource. Dlaczego? Ponieważ jest to przede wszystkim wydajne, funkcjonalne i skalowalne rozwiązanie zoptymalizowane pod 5G. Co ciekawe, sieć w ASTOR jest pierwszą w EUropie, gdzie wykorzystano OMEC w prywatnej sieci kampusowej. Za sprawą utworzenia tego projektu korzystanie z Wi-Fi przestało być potrzebne. O ile w domu utrata sygnału w pewnym stopniu nie jest czymś problematycznym, o tyle w rozwiązaniach związanch z przemysłem może mieć to ogromne znaczenie, czego konsekwencją mogą być bardzo poważne problemy. W przypadku sieci, która otworzona została przez T-Mobile problemu takiego raczej być nie powinno.

Do czego wykorzystywana jest sieć kampusowa utworzona przez T-Mobile?

Z projektu korzystają przede wszystkim roboty przemysłowe, które dzięki temu mogą przesyłać w czasie rzeczywistym wszystkie dane diagnostyczne. Te trafiają do platformy, która odpowiada za wykrycie ewentualnych nieprawidłowości w pracy urządzeń. Oprócz tego sieć pozwala monitorować cały czas wszystkie pojazdy, czy półprodukty linii montażowej. Sieć kampusowa jest również pomocna w monitoringu tras poruszania się ludzi. W praktyce ma to optymalizować na przykład trasę wózków widłowych. Ma to na celu spradzenie kiedy, a takżę jakie podzespoły należy zamówić. Pozwala to również na lepsze zarządzanie pracą. Infrastruktura jest zabezpieczona rozwiązaniami, które działają w ramach Security Operations Center T-Mobile.