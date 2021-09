Pierwsze benchmarki mobilnego układu Intel ARC

W bazie Geekbench pojawiły się pierwsze wyniki układu Intel Arc wyposażonego w 512 rdzeni Xe.

graf. icemxn97 reddit

Intel zaprezentował serię kart graficznych Arc podczas Architecture Day w zeszłym miesiącu. Firma potwierdziła, że ​​pierwsza iteracja procesorów graficznych opartych na Xe-HPG będzie nosiła nazwę kodową Alchemist. Wygląda na to, że mamy przeciek o modelu Xe-HPG 512-EU, układzie przeznaczonym przeznaczonym na rynek mobilny.

Warto zaznaczyć, że ta dedykowana karta graficzna został przetestowana na laptopie wyposażonym w procesor Tiger Lake, a mianowicie i7-11800H. Oznacza to, że Intel nie czeka z wprowadzaniem nowych jednostek na premierę Alder Lake, czy na odświeżoną ofertę od AMD i procesory z rodziny Rembrandt.

Zobacz również:

Analizując wynik możemy również zauważyć, że układ jest identyfikowany jako Xe, a nie jako Arc. Możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z bardzo wczesną jego wersją. Maksymalny taktowanie rdzenia podczas testów wynosiło 1800 MHz dla 512 rdzeni Xe. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy wyniki układów Xe-HPG w Geekbench. Pojawiły się już wcześniej przecieki dotyczące modelu DG2-256EU, a także DG2-128EU. Jednak jednostka wyposażona w 512EU jest wyraźnie szybsza (o 85%) niż model 256EU. Wciąż jednak jest to za mało i na chwilę obecną jego wydajność zbliża się do rozwiązań średniej klasy od AMD czy NVIDIA (wolniejszy niż RX 570/GTX1650). Wcześniejsze plotki wskazywały, że topowy układ graficzny Arc Alchemist ma konkurować z NVIDIA RTX 3070.

Oczekuje się, że Intel wprowadzi na rynek co najmniej 5 procesorów graficznych do laptopów w pierwszym kwartale 2022 r i model wyposażony w 512 rdzeni XE będzie tym flagowym.

źródło: Videocartz