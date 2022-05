Pierwsze dyski PCIe 5.0 - wow, ależ szybkość!

Apacer na targach Computex 2022 zaprezentował pierwsze konsumenckie SSD, korzystające z nowego standardu łączności.

Złącza PCIe 5.0 zadebiutowały "kilka chwil" temu - pojawiły się wraz z procesorami Alder Lake 12. generacji, które zaprezentował światu Intel. Teraz do samotnego jak dotąd producenta dołącza tajwański Apacer, pokazując kolejne produkty korzystające z możliwości dawanych przez ten standard. Są to dwa dyski SSD w formacie M.2 - Apacer AS2280F5 oraz Zadak TWSG5. Prędkości odczytu i zapisu są takie same dla obu i wynoszą 13 999 MB/s przy odczycie oraz 12 000 MB/s przy zapisie. To niemal dwukrotnie więcej od najszybszych M.2 na PCIe 4.0 znajdujących się obecnie w sprzedaży.

Oba dyski są kompatybilne z poprzednim standardem, ale ja widzisz na powyższym zdjęciu - są one dość duże, co w przypadku niektórych płyt głównych może stanowić problem. Producent zapowiedział, że na każdy dysk udziela pięcioletniej gwarancji, aczkolwiek nie podał jeszcze ani daty debiutu układów na rynku, ani ich cen. Brak także danych na temat szybkości zapisu/odczytu IOPS.

Pozytywna jest za to informacja, że Apacer AS2280F5 oraz Zadak TWSG5 to produkty przeznaczone dla konsumentów, a więc z pewnością trafią do laptopów i desktopów, które będzie mógł nabyć każdy. A takie szybkości zauważalnie przełożą się na komfort korzystania gier (szybsze wczytywanie) oraz aplikacji.

Źródło: PC World