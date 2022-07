Pierwsze egzemplarze już w rękach kupujących! Najnowszy MacBook Air M2 jest już w sklepach - czy warto go kupić?

Już dziś możemy kupić najnowszy MacBook Air - najbardziej wyczekiwany komputer od Apple od wielu lat. Dostajemy nowy design, świetny procesor, wiele nowości... ale za jaką cenę?

Spis treści

Wiele osób z niecierpliwością czekało na rozpoczącie oficjalnej sprzedaży nowego MacBooka Air. Jest to komputer, który w końcu przynosi nowy design oraz możliwości do najtańszego laptopa Apple. Co prawda wiąże się to z kilkoma niezbyt korzystnymi zmianami - jak na przykład znaczna podwyżka ceny - ale nadal sam laptop wygląda świetnie!

Sprawdzamy więc, czego możemy się spodziewać po najnowszym MacBooku Air. Co znaleźliśmy w nim dobrego a co złego? Czy warto go kupić? Kiedy do nas dotrze? To wszystko sprawdziliśmy w tym artykule.

Zobacz również:

MacBook Air M2 - co dobrego

MacBook Air M2 to długo oczekiwane zmiany dla najlżejszego Maca - zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Jednak zdecydowanie w pierwszej kolejności w oczy rzuca się świetny wygląd urządzenia - dostajemy cztery kolory, w tym dwa zupełnie nowe (północ i księżycowa poświata). Obudowa, po raz pierwszy w historii MacBooka Air, nie zwęża się, ale jest tej samej grubości na całej długości urządzenia - jest za to niesamowicie cienka.

Ponadto dostajemy większy, świetnie wyglądający ekran, dwa USB-C, port MagSafe oraz gniazdo słuchawkowe. Do tego cały czas możemy korzystać ze świetnego gładzika oraz klawiatury, a w przycisku Esc znów pojawiło się TouchID. Ogólnie Mac wygląda świetnie i samym wyglądem może zachęcić niejedną osobę do zakupu.

Jednak wygląd nowego urządzenia to nie wszystko - MAcBook Air M2 debiutuje przecież z najnowszym procesorem M2. Jest to spore posunięcie naprzód, jeśli chodzi o możliwości obliczeniowe względem (nadal bardzo sprawnego) M1. Dostajemy około 20% szybszy procesor i 30% szybszą kartę graficzną, a to wszystko w przypadku MacBooka Air chłodzone jest pasywnie - nie będzie nam więc przeszkadzał dźwięk wentylatora!

Sam czip ma też większe możliwości rozbudowy - mozemy go zamówić nawet z 24 GB RAMu. Oczywiście musimy to zrobić przy zakupie komputera. Podobnie jest z pamięcią wewnętrzną - producent oferuje od 256 GB do 2 TB miejsca. Z mniej zauważalnych, ale nadal ważnych zmian, mamy jeszcze większą baterię, dzięki której będziemy mogli korzystać z komputera dłużej z daleka od gniazdka, a także o wiele lepszą kamerę do wideorozmów.

MacBook Air M2 - co złego

Niestety MAcBook Air M2 nie przyniósł ze sobą tylko zmian na lepsze - jest też kilka problemów. Największym zdecydowanie jest cena - podstawowa konfiguracja MacBooka Air M2 kosztuje aż 6999 zł, co zdecydowanie kłóci się z postrzeganiem tego komputera jako rozwiązania "budżetowego". Co więcej, możemy być zmuszeni do wydania jeszcze większej kwoty!

Okazuje się, że podstawowa konfiguracja MacBooka Air cierpi na tę samą przypadłość co MacBook Pro z M2 - zdecydowanie wolniejszy dysk SSD. Jest to spowodowane zastosowaniem w nim tylko jednej kości NAND, zamiast dwóch w poprzednich wersjach tych komputerów. Ze względu na to podstawowa wersja 256 GB ma o około połowę wolniejszą pamięć od swojego poprzednika z M1, jak i od reszty stawki z M2.

Warto też wspomnieć o jednej z zalet nowego Aira, która może okazać się problematyczna - pasywnym chłodzeniu. Dzięki niemu komputer jest całkowicie niesłyszalny, lecz przypłacimy to użytecznością. Przy dłuższych wymagających zadaniach - jak na przykład renderowanie filmu - MacBook Air M2 mocno się grzeje i zwalnia, tracąc sporo mocy.

Ostatnim elementem, na który wiele osób może narzekać, jest nowy ekran - a dokładniej znajdujący się w nim notch. Jest to rozwiązanie znane już z 14 i 16-calowego MacBooka, ale nadal wiele osób nie jest przekonanych do takiego wyglądu - trudno się im dziwić, gdyż zaburza to bardzo czystą estetykę reszty sprzętu.

MacBook Air M2 - czy warto

Trzeba więc odpowiedzieć sobie na pytanie - czy warto kupić najnowszego MacBooka Air. Oczywiście nie jest to pytanie proste, gdyż zmiennych jest wiele. Ogólnie - jak najbardziej, jest to bardzo sprawny komputer, który będzie świetnym wyborem dla każdego użytkownika - czy jako przenośny komputer do okazjonalnej pracy, do codziennego przeglądania maili i internetu, czy nawet jako stacja robocza. Jednakże są też inne opcje, które możemy rozważyć.

Fot. 9to5Mac

Jeśli szukamy nowego MacBooka do podstawowych zadań - możemy nadal kupić MacBooka Air M1. Jeśli zaś zależy nam na M2, możemy też zastanowić się nad MacBookiem Pro - nie ma on nowego designu, ale też ma aktywne chłodzenie i ekran bez notcha. Warto też rozejrzeć się za używanymi MacBookami 14" - możemy znaleźć zdecydowanie mocniejszy komputer od Aira M2 w podobnej cenie, szczególnie jeśli zastanawiamy się nad konfiguracją inną niż podstawowa. Rozwiązań jest wiele.

MacBook Air M2 - ile będziemy czekać?

Ostatnimi czasy Apple ma trochę problemów z dostawami swoich produktów - często na indywidualne konfiguracje MacBooków lub Maców trzeba poczekać nawet kilka tygodni. Aktualnie z najnowszym MacBookiem Air nie jest najgorzej. Pierwsze egzemplarze dostępne w przedsprzedaży już się rozeszły, nie dostaniemy więc komputera od ręki- przynajmniej na stronie Apple. Jednak czas oczekiwania nie jest jeszcze najdłuższy - dla każdej konfiguracji jest taki sam i wynosi około 3-4 tygodni.

Fot. Apple

Oznacza to, że zamawiając nowego MacBooka Air dziś, dostaniemy go w swoje ręce między 8 a 16 sierpnia - idealnie, aby dobrze zacząć kolejny rok szkolny lub wrócić do pracy po wakacyjnym wyjeździe z nowiutkim sprzętem!