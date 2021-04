Pierwsze informacje o Samsungu Galaxy S21 FE. Zapowiada się świetnie!

Do sieci trafiły pierwsze informacje o Galaxy S21 FE. Smartfon zapowiada się świetnie. Będzie rewelacyjną alternatywą dla droższych modeli z rodziny Galaxy S21.

Po rewelacyjnym debiucie Samsunga Galaxy S20 FE 4G oraz 5G spodziewaliśmy się, że w tym roku również zobaczymy tańszą wersję flagowego Galaxy S21. O Galaxy S21 FE wiemy już od jakiegoś czasu. Smartfon zadebiutuje dopiero w wakacje, ale do sieci trafiły właśnie wiarygodne informacje na temat nadchodzącego smartfona. Wskazują one jasno, że zdecydowanie jest na co czekać.

Wizualizacja Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE będzie urządzeniem zaprojektowanym dla konsumentów, którzy pragną flagowego urządzenia z topowymi podzespołami, ale jednocześnie nie chcą przepłacać i wydawać na niego 4000 zł lub więcej.

W wakacje na rynku pojawi się nieco uboższy wariant Samsunga Galaxy S21. Jak wyglądać będzie Galaxy S21 FE?

Samsung Galaxy S21 FE zaoferuje akumulator o pojemności 4500 mAh. Urządzenie otrzyma całkowicie płaski ekran AMOLED o przekątnej około 6,4 cala. Maksymalna grubość urządzenia wynosić będzie 9,3 mm (w miejscu wyspy z aparatami). Pozostała część obudowy mierzy zaledwie 7,9 mm grubości.

W środku w zależności od konfiguracji znajdziemy flagowe układy Exynos 2100 lub Qualcomm Snapdragon 888. W tym roku każde wydanie Galaxy S21 FE otrzyma wsparcie dla modemu sieci 5G. Na pokładzie również 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

W chwili obecnej brakuje informacji o jednym z najważniejszych elementów - aparacie. Wiadomo jedynie, że z przodu znajdziemy pojedynczy sensor do selfie o rozdzielczości 32 MP. Dodatkowo pojawi się wodoszczelna obudowa z certyfikatem IP68 oraz czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran.

Samsung nie zapomniał o ładowaniu bezprzewodowym oraz zwrotnym ładowaniu bezprzewodowym. Elementy te nadal nie są standardem w tańszych flagowcach i topowych średniakach.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami Samsung Galaxy S21 FE zadebiutuje 19 sierpnia 2021 roku. Po jego premierze zakup bazowego Galaxy S21 przestanie być opłacalny.

Zobacz jakie smartfony zadebiutują w najbliższych miesiącach.

Źródło: mspoweruser.com