Pierwsze latające taxi firmy Archer

Firma Archer debiutuje miejską taksówką powietrzną Maker, które będzie latała jeszcze w tym roku.

Archer Aviation prezentuje swój pierwszy miejski transporter powietrzny. Produkcja na pełną skalę ma rozpocząć się w 2022, a United Airlines będzie jednym z pierwszych klientów komercyjnych. To pierwszy krok w zwiększeniu tego typu produkcji.

Maker ​​jest zdolny do elektrycznego pionowego startu i lądowania, ponieważ jest samolotem eVTOL. To oznacza, że ​​nie potrzebuje pasa startowego i może korzystać z lądowisk dla helikopterów. Jest za to cichszy i bardziej energooszczędny. Jako pojazd miejskiego transportu powietrznego o zasięgu zaledwie 100 km, firma Archer chce, aby Maker służył jako powietrzna taksówka, która przewozi VIP-ów, zyskując nawet 2h w godzinach szczytu. Podróż z Manhattanu na lotnisko JFK zajmie w ten sposób tylko siedem minut.

Jedynym elementem sterującym ma być 13-calowy ekran dotykowy, którego pasażerowie prawdopodobnie będą używać tylko do potwierdzania celu podróży i monitorowania jej. Eliminuje to potrzebę posiadania pilota, choć mówi się, że ostatecznie statek ma być obsługiwany przez człowieka i ma mieć miejsce dla czterech pasażerów. Producent spodziewa się ukończenia pierwszych lotów testowych Maker w czwartym kwartale tego roku.

Źródło: cnet.com