Pierwsze monitory Predator z odświeżaniem 240 Hz trafią do sprzedaży

Predator XB273GXbmiiprzx oraz Predator XB253QGXbmiiprzx to dwa wysokiej klasy monitory, które niedługo trafią do sprzedaży. Jakie są ich najważniejsze cechy?

Oba monitory Predator dedykowane są graczom, dlatego oparto je o konstrukcję IPS oraz odświeżanie 240 Hz. Ma to zapewnić najszybszy czas reakcji monitora, co w połączeniu z szerokimi kątami widzenia powinno dać pełen komfort zabawy. Predator XB273GXbmiiprzx oraz Predator XB253QGXbmiiprzx to pierwsze w historii monitory sygnowane przez Acer, która łączą IPS i odświeżanie o tej częstotliwości. Pierwszy z nich ma 27, drugi - 24,5". Oba mają certyfikat NVIDIA G-Sync Compatible. Pokazują obraz w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) i jasności 400 nitów, ze współczynnikiem kontrastu 1000:1. Czas reakcji wynosi 1 ms. Wyświetlacze tych modeli emitują do 16,78 mln kolorów - pokrywa to 99% palety barw sRGB.

Nowe propozycje marki Predator maja taką samą liczbę złącz - dwa HDMI 2.0b, jedno DisplayPort 1.2a, a takżeczteroportowy hub USB 3.0. Oprócz wejścia słuchawkowego w obudowie znalazły się dwa głośniki stereo o mocy 2W. Wyceniony na 1999 PLN monitor Predator XB273GXbmiiprzx trafi do sprzedaży na przełomie kwietnia i maja w cenie od 1 999 zł. Mniejszy model, Predator XB253QGXbmiiprzx, pojawi się na rynku w połowie maja. Jego cenę ustalono na 1499 zł.