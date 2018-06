Pierwsze monitory dla graczy z 4K, HDR i G-Sync 144 Hz

W ofercie partnerów firmy Nvidia pojawiają się pierwsze monitory dla graczy z matrycami 4K i obsługą technologii G-Sync o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Nvidia, twórca systemu G-Sync, deklaruje, że jego najnowsza wersja zapewni wyższą jasność, "żywe" efekty wizualne, dobre nasycenie barw i bardziej naturalny kontrast w ciemnych partiach obrazu.

G-Sync to system synchronizacji częstotliwości odświeżania obrazu ekranu i karty graficznej, zaprezentowany przez Nvidię w 2013 r. Jego zadaniem było zminimalizowanie zjawiska tzw. rozrywania obrazu (ang. tearing), polegającego na przesunięciu w poziomie jednej części obrazu w stosunku do innej. Tearing jest niepożądanym efektem ubocznym, powstającym gdy czas renderowania klatek obrazu przez kartę graficzną jest zmienny, a częstotliwość odświeżania ekranu monitora - stała.

Pierwszymi urządzeniami wyposażonymi w zaktualizowaną wersję systemu są Asus ROG Swift PG27UQ i Acer Predator X27. Oba dysponują 27-calowymi matrycami panoramicznymi typu IPS, odświeżanymi z częstotliwością 144 Hz. Mogą wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, są zgodne ze standardem HDR10 i oferują 96-procentowe pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Deklarowana jasność wynosi 1000 cd/m2.

Acer Predator X27

W monitorach których zastosowano technikę Quantum Dot Enhancement Film (QDEF). Jest to specjalna folia pokryta miniaturowymi punktami emitującymi światło o specyficznym kolorze, w zależności od rozmiaru "punktu". Zdaniem Nvidii pozwala to uzyskać spektrum kolorów szersze nawet o 25 % w porównaniu do tradycyjnej przestrzeni barwnej sRGB, bliskie standardowi DCI-P3 stosowanemu w kinach cyfrowych.

Konstrukcję monitorów wyróżnia 384 indywidualnie sterowanych stref LED, dzięki którym podświetlany jest wyłącznie ten obszar, który tego wymaga. Umożliwia to jednoczesne wyświetlanie jasnych i wyraźnych kolorów oraz głębokich czerni - podobnie jak w najlepszych wyświetlaczach plazmowych. Monitory o mniejszej liczbie stref podświetlenia, wyposażone w strefy podświetlenia umieszczone w krawędziach ekranu lub oparte tylko na jednej strefie podświetlenia, nie pozwalają osiągać takiego kontrastu.

Po prawej - Asus ROG Swift PG27UQ

Acer Predator XB272-HDR wyceniono na 9499 zł. Asus ROG Swift PG27UQ ma również kosztować ok. 10 tys. zł.