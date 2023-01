Pierwsze nagrania Galaxy S23 Ultra pojawiły się jeszcze przed premierą! Jest też spora zmiana

Z niecierpliwością czekamy na premierę nowego Samsunga Galaxy S23 Ultra, która ma odbyć się już 1 lutego. Już teraz, na tydzień przed premierą, do sieci trafiają pierwsze nagrania sklepowych egzemplarzy telefonu, które producent rozesłał do stacjonarnych punktów sprzedaży. Tym razem wieści prosto z Nikaragui pokazują nam największą chyba zmianę w tym modelu.

Dzięki nagraniom i zdjęciom opublikowanym na Facebooku sklepu stacjonarnego KM Cell Store, które zostały także upublicznione na Twitterze, możemy zobaczyć cztery oficjalne kolory Samsunga Galaxy S23 Ultra wraz z nowym opakowaniem, które przynosi największą rewolucję dotyczącą tego telefonu, który poza tym wygląda na bliźniaczo podobny do poprzednika.

Wygląda na to, że Samsun postanowił porzucić swoje minimalistyczne, czarne opakowanie, ozdobione jedynie dużym, holograficznym napisem z modelem telefonu. Producent postawił tym razem na mniejsze zdjęcia urządzeń, które mają przedstawiać nie tylko sam model, ale też wybraną wersję kolorystyczną, którą znajdziemy w pudełku - na pewno taki zabieg sprawi, że półki sklepowe będą o wiele bardziej przejrzyste.

Dzięki tym zdjęciom możemy też po raz pierwszy zobaczyć wszystkie cztery opakowania dla każdego z kolorów - Phantom Black, Botanic Green, Cotton Flower oraz Lilac. Tutaj szykuje się też małe zaskoczenie - rysik S Pen nie będzie miał tego samego koloru, co telefon - dopasowany kolorystycznie będzie jedynie jego koniec.

