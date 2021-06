Pierwsze od 20 lat zdjęcie księżyca Jowisza!

Sonda NASA Juno przeleciała nad Ganimedesem 7 czerwca. To czyni ją najbliższą księżycowi od czasów Galileo w 2000 roku.

Ganimedes

NASA opublikowało pierwsze zdjęcia największego księżyca Jowisza, Ganimedesa, wykonane podczas przelotu sondą Juno.

Ganimedes jest szczególnie interesujący dla naukowców. Posiada on metaliczny rdzeń i jest jedynym księżycem w Układzie Słonecznym, który ma własne pole magnetyczne. Prawdopodobnie pod jego lodową powierzchnią, znajduje się ocean podpowierzchniowy, zawierający więcej wody niż wszystkie ziemskie razem wzięte.

ciemniejsza strona Ganimedesa

Sonda zbliżyła się do Ganimedesa 7 czerwca na odległość około 1000 kilometrów od powierzchni, podróżując z prędkością 66800 km/h. Zdjęcie zrobione przez JunoCam przechwyciło prawie cały bok księżyca w rozdzielczości 1 km na piksel. To pierwsze takie zdjęcie od 20 lat! Kolejna opublikowana fotografia została wykonana przez Stellar Reference Unit, ukazując część ciemnej strony Księżyca, którą oświetlił Jowisz. Następnym do zbadania księżycem i celem sondy Juno jest Europa.

