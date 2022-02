Pierwsze odkrycie asteroidy z trzema księżycami

Zespół astronomów zidentyfikował właśnie pierwszą poczwórną asteroidę. Odkrycie dostarczy wielu ważnych informacji.

Asteroida o średnicy 260 kilometrów, odkryta w 1873 roku została właśnie zidentyfikowana jako układ poczwórny. Pierwszy zobaczył ją Christian Peters, a jej nazwa 130 Elektra została zaczerpnięta z mitologii greckiej.

Dotychczas planetoida znana była z towarzystwa dwóch satelitów. W 2003 roku z pomocą teleskopu Keck II wykryto obecność księżyca o średnicy około 7 km, zaś w 2014 roku teleskop VLT odkrył drugi, jeszcze mniejszy księżyc.

Astronomowie wykryli właśnie obecność aż trzech księżyców, co sprawia, że ​​jest to najliczniejszy znany do tej pory układ planetoid, a jego zidentyfikowanie daje nadzieje na znalezienie w przyszłości innych trudnych do zauważenia satelitów.

W artykule opublikowanym przez zespół astronomów kierowany przez Anthony'ego Berdeu z Narodowego Instytutu Badań Astronomicznych w Tajlandii możemy przeczytać:

Elektra jest pierwszym kiedykolwiek wykrytym układem poczwórnym. Ta nowa detekcja pokazuje, że dedykowane algorytmy redukcji i przetwarzania danych modelujące fizykę instrumentów mogą jeszcze bardziej zwiększyć granice kontrastu.

Nie bez powodu znalezienie satelitów zajmuje dużo czasu. Asteroidy są małe i słabo oświetlone, a wszystko, co może wokół nich krążyć jest jeszcze ciemniejsze i zostaje przez nie przyćmione. Im mniejszy i bliższy asteroidzie jest księżyc, tym trudniej będzie go zobaczyć.

Nowo odkryty obiekt nosi nazwę S/2014 (130) 2 i ma zaledwie 1,6 km średnicy oraz średni dystans orbitalny wynoszący 340 km.

Źródło: sciencealert.com