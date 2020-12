Pierwsze plotki o Nvidia RTX 4000 w sieci! Jakie nowości szykują zieloni?

W 2020 roku na rynku pojawiły się zupełnie nowe karty graficzne od AMD oraz Nvidii. Zieloni wprowadzili do sprzedaży w ostatnio kwartale 2020 roku układy RTX 3000. Tymczasem inżynierowie w pocie czoła pracują już nad dwiema kolejnymi generacjami układów graficznych z rodziny RTX.

Portal videocardz ujawnił już pierwsze informacje na temat układów zakwalifikowanych jako rodzina Ada Lovelace. Co wiemy o nich z najnowszych przecieków?

Architektura o nazwie Lovelace ma dwukrotnie zwiększyć ilośc klastrów przetwarzania grafiki - z 6 do 12. Topowe układy graficzne mogą zaoferować aż 72 klastry procesorów strumieniowych. Oznacza to, ze maksymalna ilośc rdzeni CUDA może wynosić aż 18432.

W chwili obecnej nie wiadomo, kiedy Nvidia zdecyduje się na zaprezentowanie układów graficznych korzystających z architektury Lovelace. Jedno jest pewne - nie stanie się to w najbliższej przyszłości. Zieloni dopiero co wprowadzili na rynek układy RTX 3000. Pierwsze informacje o następnych układach graficznych pojawiły się w sieci dopiero w grudniu 2020 roku. Dodatkowo przed prezentacją RTX'ów 4000 powinniśmy spodziewać się debiutu odświeżonych kart RTX 3000 Super.

So, nVidia's AD102 chip maybe is like:

12 GPC

72 TPC

144 SM

18'432 FP32 units

~66 TFlops FP32 power (on 1.8 GHz) https://t.co/A8OnUktE1s