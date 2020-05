Pierwsze smart TV od Realme - niskie ceny za dobrą jakość

Produkowanie przed producentów smartfonów inteligentnych telewizorów to nic nowego. Realme dołącza do grona firm, które się tym zajmują i chce zdobyć rynek agresywnie niskimi cenami.

Realme zaprezentowało swoje Smart TV o rozmiarach 32 i 43". Mają one niemal bezramkowe (8,7 mm dla 32") wyświetlacze LED, działają pod kontrolą systemu Android TV, wyposażono je w głośniki Dolby Audio 24W oraz czterordzeniowy procesor. Powstał on dzięki współpracy Realme i MediaTek. Ma rdzenie Cortex A53 oraz układ graficzny Mali-470 MP3. Korzysta z 1 GB RAM. Na dane użytkownika przeznaczono 8 GB miejsca. Zastosowano w nich funkcję Chroma Boost, znaną ze smartfonów, a która odpowiada za optymalne wyregulowanie jasności (maksymalna to 400 nitów), kolorów i kontrastu. Telewizory mają kąt widzenia wynoszący 178 stopni, co jak na urządzenia w tej cenie (do której zaraz dojdziemy) jest rzadkością.

Dzięki zainstalowaniu systemu Android TV można było wprowadzić do telewizorów Asystenta Google, mamy też od razu dostęp do takich serwisów, jak YouTube, Netflix, Prime, LiveTV, Disney+ oraz oczywiście aplikacji ze sklepu Play Store. W telewizory Realme wbudowano Chromecast, co ma ułatwić przeglądanie treści z urządzeń mobilnych na ekranie. W obudowie znalazły się trzy porty HDMI, dwa USB oraz jeden LAN i tuner. Łączność bezprzewodowa jest możliwa dzięki pasmu 2,4 GHz, mamy też Bluetooth w edycji 5.0.

No właśnie, a za ile to wszystko? Realme Smart TV 32" to wydatek (w przeliczeniu) 170 dolarów, czyli ok. 705 złotych. Droższy model to niecałe 300 dolarów, czyli ok. 1200 złotych. Oba wejdą na rynek 2 czerwca i będą sprzedawane przez Realme poprzez sklep online. Niestety, nie wiemy jeszcze, czy będą dostępne również w Polsce.

Źródło: GSM Arena