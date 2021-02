Pierwsze smartfony Huawei z HarmonyOS w kwietniu - co z Androidem?

Huawei potwierdził dziś, że pierwsze smartfony z HarmonyOS zadebiutują w kwietniu. Zbiegnie się to w czasu z uruchomieniem pierwszej partii aktualizacji dla smartfonów z Androidem. Kiedy system od Google zniknie ze smartfonów Huawei?

Nie jest tajemnicą, że Huawei nie powróci już do stosowania Androida i usług Google w swoich urządzeniach. Firma zakończyła rozwój tego oprogramowania na Androidzie 10 z nakładką EMUI, a żaden smartfon nie otrzyma Androida 11 (sprawdź, które smartfony otrzymały aktualizację) i Androida 12 (sprawdź, jakie nowości przewidziało Google). Zamiast nich pojawi się autorski system HarmonyOS 2.0. Obecnie oprogramowanie to udostępnione zostało już deweloperom, którzy mogą je testować i portować swoje aplikacje. Z przecieków wiemy, że HarmonyOS jest podobny do współczesnych wersji Androida.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei potwierdził, że pierwsza partia urządzeń otrzyma HarmonyOS 2.0 już w kwietniu 2021 roku. Zaliczają się do niej smartfony z rodzin Huawei P40 i Mate 40, a także tablet MatePad Pro. Aktualizację otrzyma z nimi Mate X2 - zaprezentowany dziś smartfon z elastycznym ekranem.

Obecnie nie wiemy jeszcze jak wyglądać będzie sam proces aktualizacji i co stanie się z danymi i aplikacjami użytkowników. Aktualizacja z Androida do HarmonyOS 2.0 z pewnością jest wyzwaniem. Huawei przekazał, że do końca 2021 roku pod kontrolą nowego systemu pracować będzie od 300 do 400 milionów urządzeń, co oznacza, że plany są ambitne.

Pierwszym smartfonem z preinstalowany HarmonyOS będzie Huawei P50.

