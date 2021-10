Pierwsze spojrzenie na nowy Google Chrome dla Windows 11

Google w końcu zaczęło testować nowy design dla Chrome na Windows 10 i Windows 11. Znamy szczegóły!

Google najwyraźniej używa podobnego do Microsoft Edge menu Windows 11, aby dostosować przeglądarkę do nowego systemu operacyjnego. Zgodnie z oczekiwaniami, zmiany w wyglądzie Google Chrome na Windows 11 są na razie minimalne i ograniczają się tylko do menu. Na przykład, zaokrąglone rogi i efekty cienia są teraz widoczne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu przeglądarki albo po otwarciu głównego menu.

Dodatkowo, Google podobno również eksperymentuje z innymi ulepszeniami dla Chrome - w tym możliwości zmiany przezroczystości kart. Z tego możemy wywnioskować, że bardziej znaczące zmiany kart Google Chrome są już w drodze.

W przeciwieństwie do Google Chrome, Microsoft Edge obsługuje materiał Mica w systemie Windows 11. Jak widać na poniższym zrzucie ekranu, wyrównuje on kolor tła zakładek w przeglądarce z pulpitem.

Jak włączyć nowy wygląd Chrome'a?

Wykonaj poniższe kroki:

Pobierz Chrome Canary

Otwórz menu Chrome://flags menu

Włącz Menu w stylu Windows 11

Ponownie uruchom przeglądarkę.

Microsoft niedawno potwierdził, że zmiany w wyglądzie przeglądarki nie wpłyną na jej wydajność.

Źródło: windowslatest.com