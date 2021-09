W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie zapowiadające adaptację kultowej gry The Last of Us dla HBO. Jak wyglądają serialowi Joel i Ellie?

Jedna z najpopularniejszych i docenianych przez krytyków gier na PlayStation, The Last of Us doczekała się swojej serialowej adaptacji. Tytuł pojawi się na HBO i jest już tworzony przez twórcę Czarnobyla, Craiga Mazina, dlatego możemy spodziewać się zadowalającej produkcji. W rolach Joela i Ellie wystąpią znani z Gry o tron Pedro Pascal i Bella Ramsey.

Dzięki reżyserowi serii gier wideo The Last of Us, Neilowi ​​Druckmannowi po raz pierwszy możemy zobaczyć jak będzie wyglądał serial. Mężczyzna umieścił na swoim Twitterze zdjęcie z planu oraz napisał:

Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem ich na planie w pełnym kostiumie, pomyślałem: Choooolera jasna! To Joel i Ellie!????! Adaptacja @HBO The Last of Us od @Naughty_Dog nadchodzi pełną parą! Nie mogę się doczekać, aby pokazać Wam więcej (ze wszystkich naszych projektów!) Wesołego TLoUDay!!!

Pierwsze zdjęcie z serialu The Last of Us; twitter.com/Neil_Druckmann

Zdjęcie pojawiło się również na profilu aktora Pedro Pascala. Jak widać, nie tylko fani, ale także ekipa związana z produkcją, nie może doczekać się efektu końcowego. Niestety serial nie ma jeszcze daty premiery.

