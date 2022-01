Pierwszy benchmark GeForce RTX 3050. Warto czekać?

Już za trzy dni do sprzedaży trafi układ RTX 3050. Ale w sieci mamy już wyniki testów układu.

NVIDIA RTX 3050 to niejako odpowiedź na Radeon RX 6500XT. Oba układy debiutują w styczniu 2022 roku i są przeznaczone dla osób, które nie mają ochoty przepłacać za mocniejsze karty. W internecie pojawiły się testy RTX-a w popularnym benchmarku 3DMark - TimeSpy. Pokazują, że RTX 3050 jest do 24% wydajniejsze od RX 6500 XT. W drugim - FireStrike - układ AMD wypadł zaledwie kilka procent gorzej. To ważne, ponieważ FireStrike wyciska siódme poty z mechanizmów rasteryzacji, jak RDNA2.

Ciekawiej wypada porównanie z RTX 3050. Obie karty korzystają z tego samego procesora -GA 106 - ale 3060 ma więcej rdzeni (3584, podczas gdy 3050 ma 2560) i większą przepustowość (360 w porównaniu z 224 GB/s). W teście Time Spy Extreme (który sprawdza wydajność m.in. w 4K) RTX 3060 jest aż o 46% lepsze, zaś w Fire Strike Performance (przy 1080p) o 30%.

Fot.: VideoCardz

Przypomnę, że ceny referencyjne laptopów z RTX 3050 zaczynają się od 799 dolarów, czyli 3 tys. zł. Na rynku możemy spodziewać się ich już w ciągu kolejnych tygodni. W polskich sklepach jeszcze układu nie widać.

Źródło: VideoCardz