Pierwszy budżetowy smartfon z 5G od Poco! Znamy cenę

Poco zaprezentowało nowy telefon. W tym przypadku stosunek ceny do jakości może być zauważalny.

Firma należąca do Xiaomi zaprezentowała nowe urządzenie. Chodzi o Poco M3 Pro 5G. Jest to pierwszy budżetowy smartfon tego producent, który zapewni łączność 5G. Wszystko dzięki procesorowi MediaTek Dimensity 700, który znajduje się na pokładzie tego telefonu.

Poza świetnym chipem, Przód Poco M3 Pro to wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2400 x 1080. Będzie dostępna także opcja przełączania częstotliwości odświeżania 60 Hz lub 90 Hz, Co ciekawe, Poco chwali się także funkcją "Dynamic Switch", która do tej pory była znana z flagowców od Samsunga.

Smartfon będzie miał na podkładzie 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB lub 128 GB przestrzeni dyskowej. Nie znajdziemy tutaj jednak slotu na kartę pamięci. Poco M3 Pro będzie wyposażone w baterię o pojemności 5000 mAh oraz opcję szybkiego ładowania. Nie trzeba się także martwić o ładowarkę, ponieważ producent dostarcza ją w pudełku, co w ostatnim czasie nie jest standardem.

W urządzeniu będą dostępne trzy aparaty. Główny 48 Mpix oraz dwa dodatkowe 2 Mpix do makro oraz 2 Mpix czujnik głębi. Przedni aparat charakteryzuje się rozdzielczością 8 Mpix.

Cena tego urządzenia także jest ciekawa, ponieważ za Poco M3 Pro przyjdzie nam zapłacić około 1000 zł. Smartfon będzie dostępny na rynku od jutra, 20 maja.