Pierwszy dzień wiosny w RTV Euro AGD - zyskaj nawet 2000 zł!

W sieci sklepów RTV Euro AGD trwa promocja o nazwie "Zgarnij rabat 50 zł za wydane 500 zł", w ramach której pojawia się możliwość zakupu sprzętu domowego w niższych cenach.

Przedstawiciele sieci sklepów RTV Euro AGD zorganizowali promocję o chwytliwej nazwie: Zgarnij rabat 50 zł za wydane 500 zł. Podpowiadamy, które produkty szczególnie zwróciły naszą uwagę.

Jak skorzystać z promocji?

Dodaj do koszyka produkty objęte promocją. Rabat naliczy się automatycznie w koszyku. Dokończ składanie zamówienia i ciesz się tańszym zakupem!

Promocja "Zgarnij rabat 50 zł za wydane 500 zł" obowiązuje na wybrane produkty od dnia 21.03.2022 od godz. 00:01 do 24.03.2022 do godz. 23:59 lub do wyczerpania liczby dostępnych sztuk produktów i nie łączy się z innymi kodami rabatowymi. Maksymalny rabat wynosi 2000 zł.

Zobacz również:

Ekspres DeLonghi Dinamica Plus ECAM 370.70.B

Typ ekspresu automatyczny

automatyczny Ciśnienie 19 barów

19 barów Moc 1450 W

1450 W Rodzaj kawy ziarnista, mielona

ziarnista, mielona System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

wbudowany pojemnik na mleko Młynek stalowy żarnowy

stalowy żarnowy Pojemność zbiornika na wodę 1,8 litra

1,8 litra Pojemność zbiornika na kawę 300 g

300 g System grzewczy Thermoblock - podwójny system grzewczy

Thermoblock - podwójny system grzewczy Sterowanie elektroniczne

elektroniczne Wyświetlacz kolorowy wyświetlacz TFT

kolorowy wyświetlacz TFT Dostępne napoje Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko

Caffe Latte, Cappuccino, czarna kawa, Doppio, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, gorąca woda, gorące mleko, Latte Macchiato, Long coffee, spienione mleko Higiena i czyszczenie ekspresu automatyczne odkamienianie, automatyczne płukanie po każdym włączeniu, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, funkcja odkamieniania, funkcja statystyki, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, ustawienie twardości wody, wskaźnik napełnienia pojemnika na fusy, wyjmowany blok zaparzający

automatyczne odkamienianie, automatyczne płukanie po każdym włączeniu, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, funkcja odkamieniania, funkcja statystyki, sygnalizowanie konieczności odkamienienia, ustawienie twardości wody, wskaźnik napełnienia pojemnika na fusy, wyjmowany blok zaparzający Funkcje dodatkowe automatyczne wyłączenie, dostosowanie wielkości napoju, funkcja Dzbanek kawy, funkcja oszczędzania energii, funkcja spieniania mleka, latte macchiato lub cappuccino za jednym dotknięciem (one touch), ostrzeżenie o niskim poziomie wody w zbiorniku, parzenie wstępne, programowane wyłączanie ekspresu, wyświetlacz w różnych językach

Cena: 3 499 zł 2 999 zł

Philips Ovi Smart XXL HD9867/90

Moc 2225 W

2225 W Pojemność misy 7,3 litra

7,3 litra Kształt koszyka okrągły

okrągły Regulacja temperatury tak

tak Temperatura (min-max) 40 - 200 ºC

40 - 200 ºC Programator czasowy tak

tak Termostat elektroniczny

elektroniczny Funkcje dodatkowe funkcja trzymania ciepła, możliwość smażenia, grillowania i pieczenia, programy automatyczne, regulacja temperatury, termoizolowana obudowa, timer, wskaźnik zasilania, wyświetlacz LED

funkcja trzymania ciepła, możliwość smażenia, grillowania i pieczenia, programy automatyczne, regulacja temperatury, termoizolowana obudowa, timer, wskaźnik zasilania, wyświetlacz LED Możliwość mycia elementów w zmywarce koszyk, patelnia, reduktor tłuszczu

Cena: 1 429 zł

Odkurzacz Philips 8000 Aqua Plus XC8349/01

Napięcie akumulatora 25 V

25 V Poziom hałasu 84 dB

84 dB Zasilanie akumulatorowe

akumulatorowe Maksymalny czas pracy 80 minut

80 minut Czas pracy z funkcją Turbo 28 minut

28 minut Czas ładowania 5 godzin

5 godzin Podświetlenie LED tak

tak Odkurzacz ręczny tak

tak Kolor czarny

czarny Bateria litowo-jonowa

litowo-jonowa Wymienna bateria nie

nie Funkcja mycia tak

tak Regulacja mocy ssania automatyczna

automatyczna Wskaźnik naładowania baterii tak

tak Funkcje dodatkowe 2 tryby pracy (normalny, max) , funkcja Turbo, podświetlenie LED frontowe, tryb Eco

2 tryby pracy (normalny, max) , funkcja Turbo, podświetlenie LED frontowe, tryb Eco Szczotki, ssawki miękka szczotka, mini turboszczotka, ssawka 2w1, szczelinówka

miękka szczotka, mini turboszczotka, ssawka 2w1, szczelinówka Pozostałe dodatkowy filtr, wąż, zasilacz, zestaw do przymocowania uchwytu

Cena: 2 799 zł 2 399 zł

Odkurzacz Bosch Unlimited 8 ProPower BCS82POW15

Napięcie akumulatora 18 V

18 V Zasilanie akumulatorowe

akumulatorowe Maksymalny czas pracy 45 minut

45 minut Czas pracy z funkcją Turbo 12 minut

12 minut Czas ładowania 5,5 godziny

5,5 godziny Podświetlenie LED tak

tak Odkurzacz ręczny tak

tak Kolor czarny

czarny Bateria litowo-jonowa

litowo-jonowa Liczba baterii w wyposażeniu 1

1 Wymienna bateria tak

tak Regulacja mocy ssania tak

tak Wskaźnik naładowania baterii tak

tak Funkcje dodatkowe 3 tryby pracy (turbo, pośredni, mały), funkcja Auto, funkcja Turbo, podświetlenie LED frontowe, tryb Eco

Cena: 2 099 zł

Philips PerfectCare seria 9000 PSG9040/80 z kamerą

Rodzaj stopy SteamGlide Elite

SteamGlide Elite Moc 3100 W

3100 W Ciśnienie 9 barów

9 barów Wytwornica pary zewnętrzna

zewnętrzna Wytwarzanie pary 180 g/min

180 g/min Pionowy wyrzut pary tak

tak Dodatkowe uderzenie pary 750 g/min

750 g/min Automatyczny dobór temperatury tak

tak Długość przewodu sieciowego 1,8 m

1,8 m Waga żelazka 0,97 kg

0,97 kg Waga żelazka i podstawy 5,5 kg

5,5 kg Kolor czarno-złoty

czarno-złoty Funkcje dodatkowe ciśnienie 9 barów, przypomnienie o usuwaniu kamienia, schowek na kabel parowy, technologia ActiveSense, technologia Silent Steam, uniwersalne napięcie, zintegrowany pojemnik na wodę, z wbudowaną kamerą

Cena: 3 249 zł 2 839 zł

Odkurzacz Electrolux Pure Q9 PQ91-ANIMAL

Napięcie akumulatora 25,2 V

25,2 V Poziom hałasu 75 dB

75 dB Zasilanie akumulatorowe

akumulatorowe Maksymalny czas pracy 55 minut

55 minut Czas pracy z funkcją Turbo 15 minut

15 minut Czas ładowania 4 godziny

4 godziny Podświetlenie LED tak

tak Odkurzacz ręczny tak

tak Kolor czarno-srebrny

czarno-srebrny Bateria litowo-jonowa

litowo-jonowa Liczba baterii w wyposażeniu 1

1 Wymienna bateria tak

tak Funkcje dodatkowe 3 tryby pracy (turbo, pośredni, mały), podświetlenie LED, podświetlenie LED frontowe

3 tryby pracy (turbo, pośredni, mały), podświetlenie LED, podświetlenie LED frontowe Sterowanie w rączce tak

tak Wyświetlacz LED

LED Stacja ładująca stojąca

stojąca Inne głowica szczotki obraca się o 180 stopni, łatwe opróżnianie pojemnika, łatwe wyjmowanie szczotki na rolce, samostojąca konstrukcja

głowica szczotki obraca się o 180 stopni, łatwe opróżnianie pojemnika, łatwe wyjmowanie szczotki na rolce, samostojąca konstrukcja Zastosowane technologie technologia cyklonowa, technologia czyszczenia szczotki Electrolux BrushRollClean

technologia cyklonowa, technologia czyszczenia szczotki Electrolux BrushRollClean Szczotki, ssawki elektroszczotka, mini turboszczotka, ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa ze szczotką, szczotka do kurzu

elektroszczotka, mini turboszczotka, ssawka szczelinowa, ssawka szczelinowa ze szczotką, szczotka do kurzu Pozostałe akumulator, ładowarka, ładowarka podłogowa, stacja dokująca

Cena: 1 499 zł 1 090 zł

Zobacz również: Tydzień monitorów Samsung! Najciekawsze oferty - co warto kupić?